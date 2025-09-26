Más de 36.000 gallegos mayores de 65 años se sienten solos siempre o casi siempre, según una encuesta del IGE

El 5,1% de la población de 65 o más años (36.043 gallegos) afirma sentirse sola siempre o casi siempre, según una encuesta estructural a hogares realizada por el Instituto Galego de Estatística (IGE) en su apartado de capital social (bienestar).

Según esta encuesta, el 60,86% de las personas de 16 o más años declaró sentirse siempre o casi siempre felices en las cuatro semanas previas a la entrevista, que es uno de los datos que destaca la Xunta en un comunicado de prensa emitido coincidiendo con la publicación de los datos.

El 59,24% afirmó sentirse en calma y tranquilidad. En contraste, el propio IGE resalta que el 8,05% manifestó sentirse tenso de manera habitual y el 6,54% indicó haberse sentido con frecuencia desanimado o deprimido.

El 3,92% de los gallegos (92.778) se sienten solos siempre o casi siempre. Este porcentaje asciende al 13,4% (35.541 personas) si se tiene en cuenta únicamente a las personas que viven en hogares unipersonales, esto es, a las personas que viven solas.

Las personas de 65 o más años son las que más se sienten siempre o casi siempre tan bajas de moral que nada podía animarlas (7,68%), desanimadas o deprimidas (8,61%) y solas (5,1%), mientras que las personas de 30 a 44 años son las que más se sienten especialmente tensas (9,59%) y felices (66,98%).

En 2024, la valoración que la población gallega hace del grado de satisfacción con su vida en la actualidad se sitúa en 7,31 puntos, en una escala que oscila de 0 (nada satisfecho) hasta 10 (plenamente satisfecho). Además, el 73,71% de esta población puntúa su satisfacción con la vida actual en 7 o más puntos.

Considerando la desagregación espacial, Lugo Oriental (A Fonsagrada, Os Ancares y Sarria) es el área que tiene a la población más satisfecha con su vida, con una media de 7,73 puntos, seguida del área de Ourense Sur (comarcas da Limia, Baixa Limia, Terra de Celanova, Verín y Viana), con 7,69.

Por el contrario, las áreas con la media más baja son Ferrol-Eume-Ortegal, con 7,08 puntos, y Pontevedra Sur (A Paradanta, O Baixo Miño y O Condado), con 7,00 puntos.

En lo tocante a los aspectos materiales, la valoración media que los gallegos de 16 o más años hacen de la situación económica de su hogar se sitúa en 6,55 puntos. El 10,73% asigna una puntuación por debajo de 5 a este aspecto de la vida. Por otra parte, la nota media que la población gallega da a su vivienda es de 7,56 puntos.

En relación con las actividades productivas, el 70,93% de los gallegos valoran el grado de satisfacción con su trabajo actual con una puntuación de entre 7 y 10 puntos. La valoración media se sitúa en los 7,27 puntos.