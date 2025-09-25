Santiago aprueba el recargo de más del 50% al IBI viviendas vacías

El Ayuntamiento de Santiago aplicará un recargo de entre el 50% y el 150% al cobro del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a viviendas desocupadas —si cumplen varias condiciones— tras la aprobación de una modificación de las ordenanzas reguladoras de ingresos públicos, con el voto a favor de miembros del gobierno local (BNG y Compostela Aberta), PSOE y edilas no adscritas.

Este recargo se aplicará en aquellos casos en los que se mantenga esa condición durante dos o más años y cuya propiedad sea titular de cuatro o más inmuebles. Esta es una de las novedades que contempla la modificación aprobada, que también contiene nuevas bonificaciones a las viviendas de promoción pública, una de las categorías de vivienda protegida.

Para aplicar el recargo, el Ayuntamiento tendrá que elaborar un censo de los inmuebles desocupados con carácter permanente en Santiago, para lo cual se basará en indicios de los consumos y del padrón de habitantes.

En representación de las edilas no adscritas, Mercedes Rosón ha trasladado su acuerdo con medidas a favor de la solución de la cuestión de la vivienda y la movilización del parque de viviendas desocupadas.

Con todo, ha puesto en duda el alcance "real" de la medida, que ha pronosticado que será "limitado" y "sin efectos inmediatos" en base a la limitación de las competencias municipales en este ámbito. "Hay que ser conscientes de que las competencias en materia de vivienda son de la Xunta de Galicia y, por tanto, cualquier competencia local será limitada", ha apuntado.

Por su parte, la edila socialista Marta Abal ha refrendado, en su intervención, el apoyo de su formación a las modificaciones presentadas y ha calificado como "interesantes" aquellas referentes al ámbito urbanístico.

En este sentido, ha introducido un matiz: "Estando de acuerdo con la idea, no lo estamos con las formas. Hay una falta de diagnóstico de la vivienda vacía en Santiago para poder acotar la realidad". Por eso, el PSOE ha presentado una proposición de un censo de viviendas vacías, que el pleno tratará más adelante.

Por otra parte, el portavoz popular, Borja Verea, ha considerado que el "debate político" de esta modificación está, precisamente, en el gravamen a las viviendas desocupadas, en tanto que ve que el resto de modificaciones son apreciaciones técnicas, en las que el PP no pone ninguna objeción.

Sí las pone en el recargo a inmuebles desocupados, por lo que sus 11 concejales han votado en contra de ella. Verea ha defendido un modelo basado en "incentivar, promocionar y bonificar", contrario al de "castigar y subir impuestos", que, en sus palabras, representa el del gobierno local. Así, ha traído al pleno propuestas como la bajada de impuestos a quien alquile su vivienda.