La Policía Nacional libera a una menor secuestrada en Ferrol y detiene al padre en Alemania

La Policía Nacional ha finalizado con éxito la investigación y el operativo internacional iniciado tras el secuestro parental de una menor ocurrido en el barrio ferrolano de Caranza el pasado mes de junio. La operación culminó con la detención del padre en Alemania y la recuperación en Rumanía de la niña, que ya ha sido entregada a su madre.

El secuestro parental se produjo la tarde del 12 de junio. El padre de la niña y un acompañante abordaron a la madre y a su actual pareja en la vía pública. Los asaltantes se bajaron de un vehículo, esgrimiendo un arma de fuego con la que amenazaron a la madre para arrebatarle a la menor. Tras introducir a la niña por la fuerza en el coche, los agresores detonaron el arma de fuego al aire en varias ocasiones antes de huir a gran velocidad.

Tras la huida, el padre, que ya estaba siendo buscado por las autoridades españolas por múltiples delitos, huyó con la niña hacia Portugal. Dos días después, emprendió un nuevo traslado hacia Alemania, país donde se conocía que desarrollaba actividades delictivas y donde residían algunos de sus familiares.

La investigación, liderada por la comisaría de Ferrol-Narón, activó una intensa cooperación judicial y policial internacional. Este trabajo permitió que el 11 de septiembre se consiguiera localizar a la menor en la ciudad de Bucarest, en Rumanía, en compañía de su abuela paterna.

Pocas horas después, el padre de la niña fue detenido cuando intentaba huir nuevamente hacia Alemania. Actualmente se encuentra bajo custodia a la espera de los trámites judiciales correspondientes, mientras que la menor ya ha sido puesta a salvo con su progenitora.