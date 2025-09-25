Menú

Galicia

La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

 

 

Delegación regional esRadio Galicia

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: publicidad@esradiogalicia.fm

Fallece el concejal socialista del Ayuntamiento de Lugo Pablo Permuy

Se han decretado tres días de luto oficial en el municipio

esRadio Galicia / Agencias

El concejal socialista del Ayuntamiento de Lugo Pablo Permuy Villanueva ha fallecido en las últimas horas, tal y como ha informado el propio consistorio municipal.

El Ayuntamiento ha trasladado su profundo pesar por el fallecimiento y toda la corporación y el equipo de Gobierno han lamentado esta "pérdida irreparable". También han señalado que acompañan a su familia, amistades y compañeros en un momento "de enorme dolor para la ciudad".

Permuy se incorporó a la corporación lucense en 2023 asumiendo algunas de las áreas de más peso del Ejecutivo local, como Economía, Personal, Contratación y Patrimonio, pero permanecía de baja debido a una enfermedad.

Su trayectoria profesional, ligada a la gestión económica en el Sergas, y a su experiencia en el mundo del deporte, especialmente en el balonmano, "han avalado siempre su seriedad, templanza y capacidad de diálogo".

En su labor pública, ha destacado el Ayuntamiento, destacó por su proximidad y su "firme voluntad de construir consensos", unos valores, ha añadido, que le permitieron ganarse el respeto y aprecio tanto en el ámbito político como en el personal.

"Su paso por el Ayuntamiento deja una huella imborrable, tanto por el trabajo desarrollado como por sus cualidades humanas", ha expresado el Gobierno local en un comunicado.

El fallecimiento de Pablo Permuy se suma al de la alcaldesa Paula Alvarellos, que perdió la vida en el mes de marzo tras sufrir un infarto durante un acto público.

TRES DÍAS DE LUTO

Como muestra de pesar por el fallecimiento de Pablo Permuy, el Ayuntamiento de Lugo ha declarado tres días de luto oficial en el término municipal desde las 10.00 horas de este jueves hasta las 10.00 horas del domingo. Durante este periodo la bandera de la Casa Consistorial ondeará a media asta en todas las dependencias municipales.

Asimismo, el pleno ordinario previsto para esta jornada ha quedado suspendido, así como todos los actos oficiales organizados por el Ayuntamiento hasta la finalización de luto oficial.

En esRadio

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida