Empiezan en Vigo los actos para celebrar el Día de la Policía

La Policía Nacional ha llevado a cabo este jueves en Vigo el acto de inauguración de las exposiciones y las actividades programadas para celebrar su patrón, los Santos Ángeles Custodios, con propuestas de entretenimiento durante toda la semana para conocer dicho cuerpo de seguridad en la ciudad olívica, que tendrán como colofón final el evento del próximo 2 de octubre, al que acudirá el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Todo ello después de que Vigo fuese la ciudad elegida por la Policía Nacional para celebrar los actos centrales de su patrón este año, por lo que se desarrollarán actividades durante toda la semana.

Es en el paseo de As Avenidas de Vigo el que acoge desde esta mañana la exposición policial con motivo del Día de la Policía y permanecerá abierta al público hasta las 14.30 horas del día 2 de octubre.

Se trata de una exposición de vehículos policiales históricos y actuales, en la que, además, participarán las unidades de Policía Científica, GEO, Caballería, Guías Caninos, Brigada Móvil, Subsuelo, Unidad Aérea, TEDAX-NRBQ, Extranjería y Fronteras, Cooperación Internacional, Fondos Europeos, Documentación, Telecomunicación, UIP, UPR, Unidad Contra la Ciberdelincuencia, UFAM, Fundación Policía Española, Seguridad Privada y Participación Ciudadana.

De esta manera, los visitantes podrán utilizar una galería de tiro virtual, ver cómo se hacen tomas de huellas o conocer el trabajo de la unidad de ciberdelincuencia. Además, habrá actividades para los más pequeños.

También se llevará a cabo una exposición fotográfica y un concierto didáctico de la banda sinfónica de la Policía Nacional, dirigido a los más jóvenes, entre otras actividades.

El primero en tomar la palabra en el acto de inauguración de este jueves ha sido el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, quien ha puesto en valor el "cariño" que la ciudad de Vigo siente hacia la Policía Nacional.

Tras agradecer al Cuerpo haber elegido la urbe para celebrar los actos principales de su patrón este año, Losada ha destacado que Vigo se trata de una de las ciudades más seguras de todo el país gracias, en buena parte, al trabajo de los agentes.

Tras él, fue el jefe de la Policía Nacional en Galicia, Pedro Jesús Pacheco, el que ha desgranado la cantidad de actos y actividades preparadas para toda esta semana en Vigo, con exposiciones de vehículos emblemáticos y actividades para los niños "para que se sientan auténticos policías".

El alcalde, Abel Caballero, también ha querido agradecer la labor de la Policía Nacional y la elección de Vigo para celebrar su Día.