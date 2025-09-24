Menú

La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

Delegación regional esRadio Galicia

El PPdeG solicita a la Defensora del Pueblo Europeo que medie para conseguir el expediente de la AP-9

La responsable autonómica de Infraestructuras reprocha que se instruye desde hace seis años y el Ejecutivo gallego no sabe nada

La responsable autonómica de Infraestructuras reprocha que se instruye desde hace seis años y el Ejecutivo gallego no sabe nada
El eurodiputado del PPdeG Adrián Vázquez. -Archivo | PPdeG

El eurodiputado del PPdeG Adrián Vázquez ha solicitado a la Defensora del Pueblo Europeo que medie para conseguir el expediente abierto por la Comisión Europea en relación con la gestión de la AP-9.

Tal y como han trasladado los populares en una nota de prensa, Vázquez le ha realizado la consulta a Teresa Anjinho durante la celebración de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y también por escrito, y la Defensora del Pueblo Europeo se ha comprometido a analizarlo.

"En Galicia tenemos una situación compleja con la AP-9, una autopista sobre la que llevamos años desde el Gobierno autonómico exigiendo al Gobierno central que nos explique qué alegaciones ha presentado a la Comisión Europea, por ahora sin respuesta", ha expuesto el eurodiputado popular.

Así, el Adrián Vázquez ha explicado que el PPdeG ya solicitó recientemente a la Comisión Europea que aportara esa información, dado que, ha añadido, "el Gobierno de Sánchez no la quiere dar". "Y por eso deseamos en que al menos sea usted quien exija a la Comisión que el Gobierno gallego sepa en qué situación está la AP-9, qué es lo que ha dicho el Gobierno de España y cuál es la respuesta de las instituciones europeas", le ha pedido el eurodiputado gallego a modo de mediación.

Por su parte, la responsable autonómica de Infraestructuras, María Martínez Allegue, ha reprochado que este expediente se instruye desde hace seis años y el Ejecutivo gallego no sabe "absolutamente nada, a pesar de que Galicia es parte implicada".

