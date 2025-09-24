El PPdeG solicita a la Defensora del Pueblo Europeo que medie para conseguir el expediente de la AP-9

El eurodiputado del PPdeG Adrián Vázquez ha solicitado a la Defensora del Pueblo Europeo que medie para conseguir el expediente abierto por la Comisión Europea en relación con la gestión de la AP-9.

Tal y como han trasladado los populares en una nota de prensa, Vázquez le ha realizado la consulta a Teresa Anjinho durante la celebración de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y también por escrito, y la Defensora del Pueblo Europeo se ha comprometido a analizarlo.

"En Galicia tenemos una situación compleja con la AP-9, una autopista sobre la que llevamos años desde el Gobierno autonómico exigiendo al Gobierno central que nos explique qué alegaciones ha presentado a la Comisión Europea, por ahora sin respuesta", ha expuesto el eurodiputado popular.

Así, el Adrián Vázquez ha explicado que el PPdeG ya solicitó recientemente a la Comisión Europea que aportara esa información, dado que, ha añadido, "el Gobierno de Sánchez no la quiere dar". "Y por eso deseamos en que al menos sea usted quien exija a la Comisión que el Gobierno gallego sepa en qué situación está la AP-9, qué es lo que ha dicho el Gobierno de España y cuál es la respuesta de las instituciones europeas", le ha pedido el eurodiputado gallego a modo de mediación.

Por su parte, la responsable autonómica de Infraestructuras, María Martínez Allegue, ha reprochado que este expediente se instruye desde hace seis años y el Ejecutivo gallego no sabe "absolutamente nada, a pesar de que Galicia es parte implicada".