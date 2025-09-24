Menú

Condenado a dos años de cárcel el alcalde de Verín (Ourense) por un delito contra la ordenación del territorio

esRadio Galicia / Agencias
También se le ha impuesto una multa de 2.500 euros e inhabilitación durante un año para el ejercicio de la actividad de promotor de obras
El alcalde de Verín, Gerardo Seoane, en la Audiencia Provincial de Ourense tras ser llamado a declarar | Europa Press

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a dos años de prisión al alcalde de Verín, Gerardo Seoane (PSOE), como autor de un delito contra la ordenación del territorio, mientras que ha sido absuelto del delito de prevaricación urbanística del que estaba acusado. La sentencia no es firme, ya que contra ella cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Asimismo, el tribunal le ha impuesto una multa de 2.500 euros y lo ha inhabilitado durante un año para el ejercicio de la actividad de promotor de obras, así como para el ejercicio del derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Según se recoge en la sentencia, el regidor acordó realizar en el entorno de la Iglesia de San Bartolomé obras de demolición y levantado del firme de hormigón existente en el tramo de la calle, saneamiento y soterramiento de las redes de suministro eléctrico y alumbrado público, o la introducción de arquetas y canalizaciones.

Los magistrados consideran probado que el alcalde de Verín, arquitecto de profesión, promovió la realización de las obras sin presentar el correspondiente proyecto técnico y sin contar con la preceptiva autorización de la Consellería de Cultura, necesaria al realizarse los trabajos en el entorno de la zona de protección de la Iglesia de San Bartolomé, integrada en el catálogo del PXOM de Verín de 2012 y en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia.

