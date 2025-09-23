La Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Ferrol refuerzan su colaboración para impulsar proyectos clave

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, ha realizado su primera visita institucional a Ferrol desde que asumió el cargo, reuniéndose con el alcalde, José Manuel Rey Varela (PP), en la mañana de este martes, para coordinar acciones y proyectos que impulsen el desarrollo de la ciudad. Ambos han destacado la importancia de la colaboración interinstitucional para avanzar en los grandes retos de la comarca.

El alcalde ferrolano ha agradecido a Abalde su elección de Ferrol como primera ciudad para una visita oficial y ha subrayado la "magnífica colaboración" existente entre el Ayuntamiento y el Gobierno de España.

Rey ha repasado los temas prioritarios para la ciudad, como la necesidad de completar el Eje Atlántico de alta velocidad y la finalización de los accesos a la autopista. También ha mencionado la importancia de aprovechar el "momento dulce" de la construcción naval para desarrollar inversiones estratégicas en los diques de Navantia.

Asimismo, el regidor ha anunciado un acuerdo para convocar una junta local de seguridad, un paso que ha considerado "importantísimo" para coordinar los cuerpos de seguridad del Estado y la Policía Local y mejorar el servicio a los ciudadanos. Otro de los puntos abordados fue la transferencia de la carretera F-13 al Ayuntamiento.

Por su parte, Julio Abalde, quien ha recordado su etapa como rector de la Universidad de A Coruña y su cariño por la ciudad, ha estacado el "cambio radical" experimentado por Ferrol. "En 2016, cuando empecé como rector, estaba en una ciudad pesimista, donde los proyectos no tenían fuerza. Ahora es una ciudad dinámica", ha afirmado.

Abalde ha atribuido esta transformación a las inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez, señalando el contrato para la construcción de las fragatas F-110 (valorado en más de 4.500 millones de euros) como el motor de este nuevo impulso. Ha mencionado también los más de 1.100 millones de euros para la modernización de las fragatas F-100, la transformación del astillero con la nueva fábrica de bloques y los centros de excelencia.

El subdelegado ha puesto en valor la cooperación en proyectos urbanísticos y turísticos, como la entrada por la avenida de As Pías, la rehabilitación del Castillo de San Felipe y el desarrollo del proyecto "Abrir Ferrol al Mar", donde el Ministerio de Defensa colabora con el Ayuntamiento.

Abalde ha concluido su intervención reafirmando el compromiso del Gobierno central con Ferrol, un apoyo que, según él, se materializa en "proyectos concretos, financiaciones concretas y trabajo conjunto".