La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

Delegación regional esRadio Galicia

Teléfono: +34 981 56 40 88
La Policía mantiene abiertas varías líneas de investigación sobre el ataque al centro de menores migrantes en Monforte

En las "próximas semanas" se podría haber identificado ya "a los presuntos autores

esRadio Galicia / Agencias
Fachada del edificio que albergará el centro de la Xunta para menores migrantes, en Monforte de Lemos, Lugo, Galicia (España) | Carlos Castro / Europa Press

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha confirmado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen abiertas varias líneas de investigación sobre el ataque al centro de menores migrantes en Monforte.

A preguntas de los periodistas, en un acto en A Coruña, ha ratificado que se trabaja con "dos o tres líneas de investigación". También ha considerado que en las "próximas semanas" se podría haber identificado ya "a los presuntos autores".

"Se está trabajando en líneas de investigación muy concretas", ha insistido ante la pregunta sobre la labor que se está desarrolllando en este sentido. También ha indicado que es "muy probable" que en las próximas semanas se haya identificado, detenido y puesto a disposición judicial "a estos desalmados".

El ataque se produjo durante la madrugada de este sábado, en torno a las 03.00 horas, con varios cóctel molotov contra el inmueble ubicado en Monforte de Lemos (Lugo). De la investigación se ha hecho cargo la Policía Nacional.

