Menú

Galicia

La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

 

 

Delegación regional esRadio Galicia

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: publicidad@esradiogalicia.fm

El conselleiro de Sanidade reafirma la apuesta de la Xunta por una sola facultad de Medicina en Galicia

Insiste en que así sea, con docencia descentralizada en La Coruña y Vigo para el cuarto y quinto curso "a nivel de teoría y de práctica"

esRadio Galicia / Agencias

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reafirmado este martes la posición del Gobierno gallego de mantener una única facultad de Medicina en la Comunidad, con docencia descentralizada en A Coruña y Vigo para el cuarto y quinto curso "a nivel de teoría y de práctica".

Además, ha añadido que los profesionales sanitarios, "independientemente" de donde se formen, "van a quedar siempre aquí, en el Chuac", el complejo hospitalario universitario de A Coruña.

"La Xunta mantiene la posición", ha reiterado a preguntas de los periodistas sobre este asunto. Ha sido durante su visita a la Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica Inibic, en un edificio anexo al Hospital Materno Infantil de la ciudad herculina.

Asimismo, ha asegurado que "independientemente de que un profesor sea de la Universidade da Coruña, de Santiago o de Vigo, los profesionales sanitarios que hacen asistencia, docencia e investigación aquí, toda su aportación investigadora va a contabilizar en este instituto". "Todo el potencial investigador del Inibic va a quedar siempre aquí, en el Chuac", ha incidido.

Gómez Caamaño ha aprovechado su visita a estas instalaciones para "concienciar a la sociedad de la importancia de la investigación y visibilizar el trabajo que se hace en los diferentes institutos de investigación de Galicia".

El de la ciudad herculina, ha destacado, "cuenta con 60 profesionales sanitarios, una captación de fondos de cerca de nueve millones de euros, más de cien estudios clínicos y una reacreditación del Instituto Carlos III que pone en valor la excelencia de la investigación que se hace aquí, en A Coruña".

El titular de Sanidade ha recordado que "recientemente 33 personas investigadoras han entrado en el sistema sanitario público de Galicia como estatutarios". También, ha hecho hincapié en que el Ejecutivo autonómico está trabajando en el decreto para la creación de la categoría de investigador sanitario, "una medida pionera en toda España", así como en la negociación de los convenios colectivos del personal que trabaja en las fundaciones e institutos de investigación.

Temas

En esRadio

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida