El conselleiro de Sanidade reafirma la apuesta de la Xunta por una sola facultad de Medicina en Galicia

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reafirmado este martes la posición del Gobierno gallego de mantener una única facultad de Medicina en la Comunidad, con docencia descentralizada en A Coruña y Vigo para el cuarto y quinto curso "a nivel de teoría y de práctica".

Además, ha añadido que los profesionales sanitarios, "independientemente" de donde se formen, "van a quedar siempre aquí, en el Chuac", el complejo hospitalario universitario de A Coruña.

"La Xunta mantiene la posición", ha reiterado a preguntas de los periodistas sobre este asunto. Ha sido durante su visita a la Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica Inibic, en un edificio anexo al Hospital Materno Infantil de la ciudad herculina.

Asimismo, ha asegurado que "independientemente de que un profesor sea de la Universidade da Coruña, de Santiago o de Vigo, los profesionales sanitarios que hacen asistencia, docencia e investigación aquí, toda su aportación investigadora va a contabilizar en este instituto". "Todo el potencial investigador del Inibic va a quedar siempre aquí, en el Chuac", ha incidido.

Gómez Caamaño ha aprovechado su visita a estas instalaciones para "concienciar a la sociedad de la importancia de la investigación y visibilizar el trabajo que se hace en los diferentes institutos de investigación de Galicia".

El de la ciudad herculina, ha destacado, "cuenta con 60 profesionales sanitarios, una captación de fondos de cerca de nueve millones de euros, más de cien estudios clínicos y una reacreditación del Instituto Carlos III que pone en valor la excelencia de la investigación que se hace aquí, en A Coruña".

El titular de Sanidade ha recordado que "recientemente 33 personas investigadoras han entrado en el sistema sanitario público de Galicia como estatutarios". También, ha hecho hincapié en que el Ejecutivo autonómico está trabajando en el decreto para la creación de la categoría de investigador sanitario, "una medida pionera en toda España", así como en la negociación de los convenios colectivos del personal que trabaja en las fundaciones e institutos de investigación.