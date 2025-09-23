Menú

La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

Delegación regional esRadio Galicia

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: publicidad@esradiogalicia.fm

Abanca y la CEG movilizan 650 millones para mejorar la competitividad de las empresas gallegas

El nuevo texto fue rubricado en la sede de la Confederación de Empresarios de Galicia en Santiago

esRadio Galicia / Agencias
El director general Comercial de Abanca, Gabriel González Eiroa, y el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, con motivo de la firma de un convenio | ABANCA

Abanca y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) han firmado un convenio de colaboración "que busca dar respuestas a los principales desafíos de empresas, pymes y autónomos a través de una línea de crédito extraordinario de hasta 650 millones de euros", informan.

El nuevo texto fue rubricado esta mañana en la sede de la Confederación de Empresarios de Galicia en Santiago y participaron el director general Comercial de Abanca, Gabriel González Eiroa, y el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites. Tras la firma, los dos representantes abordaron la actualidad de las empresas gallegas y acordaron abordar los nuevos desafíos del colectivo.

Las empresas asociadas a la CEG podrán acceder a esta línea de financiación multidestino en condiciones preferentes. Esta propuesta extraordinaria de crédito pretende acompañar a las necesidades del segmento y financiar las inversiones necesarias para abordar sus principales retos.

"Abanca es un aliado para las empresas que quieren poner en marcha sus proyectos, en la última década, el 70% de las concesiones de crédito del banco fueron a empresas, con un incremento del 6% frente al sector, que redujo la financiación en un 5%". "Este acuerdo con la CEG, sin duda, va a ayudar a poner todo nuestro conocimiento al servicio de las empresas gallegas", explica Gabriel González Eiroa, director general Comercial de Abanca.

Por su parte, Juan Manuel Vieites ha insistido en que "este convenio es una excelente oportunidad para las empresas gallegas interesadas en adoptar tecnologías renovables y eficientes". "Facilita el acceso al crédito, permitiendo la implementación de proyectos que reducen costos operativos a largo plazo y mejoran la sostenibilidad ambiental", añade.

