Los tres acusados por la muerte de Yoel Quispe, en la Nochebuena de 2023 en A Coruña, serán juzgados por asesinato

El Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña ha decretado la apertura de juicio oral por asesinato para los tres acusados por la muerte de Yoel Quispe, el joven de 22 años apuñalado mortalmente en la Nochebuena de 2023 en la ciudad herculina.

Frente a la postura de la Fiscalía, con petición de 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en la cárcel y de sobreseimiento de la causa para otros dos, han precisado fuentes consultadas próximas al caso, la familia ha defendido en todo momento que los tres debían ser juzgados por asesinato.

En relación a su grado de implicación, el abogado de la familia de Yoel Quispe, Adrián Borrajo, ha señalado que ellos consideran autor material del asesinato al joven que está en prisión y cooperador necesario al que, según esta parte, "llevaba la navaja y se la facilita" al anterior, con implicación también de un tercero.

Así lo recoge también el auto que sitúa al presunto autor de la puñalada mortal como autor de asesinato; al segundo como cooperador necesario de un delito de asesinato y al tercero como encubridor de este mismo delito, lo que supone una variación de las penas, de hasta 25 años de prisión para los dos primeros, ha explicado el letrado, y de tres años para el tercero.

La postura de las defensas en el procedimiento ha sido, mientras, reclamar el sobreseimiento. Finalmente, en el auto, la titular del juzgado de instrucción acuerda decretar la apertura de juicio oral, con Tribujal del Jurado, por asesinato, como planteaba la familia, y no por homicidio, como solicitaba el Ministerio Público para uno de ellos.

La familia mantiene que hay en este caso más implicados, algo que intentarán lograr a través del procedimietno abierto por presuntas lesiones para otros dos jóvenes. Su objetivo, ha avanzado su letrado, es que se transforme en un juicio con jurado.

"Es lo que siempre desde el primer momento dijimos, esto es un asesinato no es homicidio", ha recalcado la madre del fallecido, Maritza Yovana Gómez, en declaraciones a Europa Press.

En cuanto a la ampliación del número de procesados, ha apuntado que "aún no se sabe" si será posible. "Yo voy a seguir luchando, hay pruebas de que hay más, no solo esos tres", ha incidido.

Además, ha mostrado su desacuerdo respecto a los jóvenes con un procedimiento abierto "solo" por un delito de lesiones. "Ellos también lo asesinaron, si ellos no le pegaran ahora no estaría muerto mi hijo", ha expuesto.

No obstante, Gómez se ha mostrado satisfecha y esperanzadora. "La justicia se está haciendo como yo decía pero es irreparable la pérdida de mi hijo, no pierdo la esperanza", ha señalado. "Voy a seguir luchando para que se haga justicia por mi hijo", ha insistido.