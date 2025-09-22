Menú

Galicia

La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

 

 

Delegación regional esRadio Galicia

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: publicidad@esradiogalicia.fm

La nueva ley de cooperativas crea un marco propio para el sector de cuidados y reduce "trabas" burocráticas

Dicha ley pretende mejorar las obligaciones fiscales de las cooperativas

esRadio Galicia / Agencias
Dicha ley pretende mejorar las obligaciones fiscales de las cooperativas
Reunión del Consello de la Xunta en Santiago. | DAVID CABEZÓN / XUNTA DE GALICIA

El Gobierno gallego impulsará una nueva ley que busca "reforzar" la presencia del cooperativismo en ámbitos estratégicos y que, entre otras novedades, crea "por primera vez" un marco específico para las cooperativas en el sector de los cuidados, con orientación a la prestación de servicios a mayores o personas con discapacidad o en situación de dependencia.

Así lo han anticipado, al término de la reunión semanal del Ejecutivo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, quien ha acompañado al jefe del Ejecutivo en su comparecencia ante los medios.

En su intervención, González ha apuntado al Ejecutivo estatal y ha incidido en que debe también dar pasos normativos encaminados a mejorar las obligaciones fiscales de las cooperativas y "adecuarlas" desde el punto de vista impositivo a los deberes de otros tipos de empresas.

