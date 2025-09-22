Adjudicada finalmente la redacción y ejecución del proyecto del Cine Fraga al arquitecto César Portela

La Xunta de Galicia, en coordinación con la Diputación de Pontevedra, ha resuelto la tramitación por exclusividad del contrato para que sea el arquitecto César Portela quien asuma la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de obras del Teatro Cine Fraga de Vigo, con un presupuesto de un millón de euros.

En un comunicado, el Gobierno gallego ha recordado que este arquitecto pontevedrés es el autor y propietario intelectual del proyecto original y director de las actuaciones ya ejecutadas en el inmueble por parte de Abanca, cuando era el banco propietario del edificio.

Con esta adjudicación, el objetivo de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude es respetar la intervención ya llevada a cabo del proyecto original y seguir realizando las actuaciones que sean necesarias "para convertir este edificio emblemático, de 7.000 metros cuadrados, en un espacio escénico, musical, audiovisual y literario de referencia en el noroeste peninsular".

A partir de ahora, se prevé que en abril se presente el proyecto, lo que permitirá el inicio de la licitación de las obras en el primer semestre del año que viene.