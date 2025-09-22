Menú

La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

Delegación regional esRadio Galicia

Teléfono: +34 981 56 40 88
Adjudicada finalmente la redacción y ejecución del proyecto del Cine Fraga al arquitecto César Portela

Portela es el autor y propietario intelectual del proyecto original

esRadio Galicia / Agencias

La Xunta de Galicia, en coordinación con la Diputación de Pontevedra, ha resuelto la tramitación por exclusividad del contrato para que sea el arquitecto César Portela quien asuma la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de obras del Teatro Cine Fraga de Vigo, con un presupuesto de un millón de euros.

En un comunicado, el Gobierno gallego ha recordado que este arquitecto pontevedrés es el autor y propietario intelectual del proyecto original y director de las actuaciones ya ejecutadas en el inmueble por parte de Abanca, cuando era el banco propietario del edificio.

Con esta adjudicación, el objetivo de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude es respetar la intervención ya llevada a cabo del proyecto original y seguir realizando las actuaciones que sean necesarias "para convertir este edificio emblemático, de 7.000 metros cuadrados, en un espacio escénico, musical, audiovisual y literario de referencia en el noroeste peninsular".

A partir de ahora, se prevé que en abril se presente el proyecto, lo que permitirá el inicio de la licitación de las obras en el primer semestre del año que viene.

