Menú

Galicia

La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

 

 

Delegación regional esRadio Galicia

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: publicidad@esradiogalicia.fm

Sofía y Mateo, los nombres más frecuentes de niños nacidos en Galicia en 2024

Los datos han sido publicados este viernes por el Instituto Galego de Estatística

esRadio Galicia / Agencias
Los datos han sido publicados este viernes por el Instituto Galego de Estatística
Recién nacido | Pixabay/CC/congerdesign

Sofía y Mateo fueron los nombres preferidos por los gallegos para nombrar a sus hijos nacidos en 2024, tal y como lo recoge la estadística publicada este viernes por el Instituto Galego de Estatística sobre los nombres de los neonatos gallegos.

En ella se señala, en una lista de 50 nombres ordenados de mayor a menor frecuencia, que los cinco más empleados para niños fueron Mateo, Martín, Leo, Hugo y Lucas, mientras que para las niñas fueron Sofía, Vega, Noa, Martina y Olivia.

En comparación con 2023, Mateo ocupó entonces el primer puesto de los nombres masculinos, seguido por Martín, Hugo, Leo y Enzo, encontrándose Lucas en el sexto lugar. En el caso de los femeninos, Noa fue el nombre más empleado, seguido por Sofía, Olivia, Martina y Valeria.

En esRadio

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida