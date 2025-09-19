Otorgada la autorización ambiental a un eólico entre Castroverde, Castro de Rei y Pol (Lugo)

La Xunta ha concedido la autorización ambiental al parque eólico Batifol, situado entre los municipios lucenses de Castroverde, Castro de Rei y Pol. Este proyecto de Naturgy contará con 12,5 megavatios de potencia y dos aerogeneradores.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves el anuncio por el que hace pública esta autorización para un proyecto que contará con una línea de evacuación y un edificio que servirá de centro de control. Para esta actuación también se deberá ampliar la subestación del eólico Monciro. El plazo de ejecución será de siete mes.

En este espacio se encuentra fauna protegida, tal como el aguilucho pálido ('tartaraña cincenta') y las especies en peligro de extinción de milano real y la agachadiza común. El parque está en los límites de la reserva de la biosfera Terras do Miño.

También se identificaron 45 elementos de patrimonio cultural en el ámbito del proyecto, entre las que hay varias 'mámoas' en el entorno más cercano.

Entre otros condicionantes al proyecto, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural apunta a la necesidad de rozas previas en el monte Millares para identificar posible patrimonio no catalogado. La Dirección Xeral de Patrimonio Natural fija que deben instalarse tecnologías que minimicen el riesgo de impacto de aves contra las turbinas. Asimismo, Saúde Pública emplaza a un seguimiento acerca del efecto de parpadeo de sombras que producen los molinos sobre las viviendas más próximas.

Tras una modificación del proyecto original, por la cual Naturgy reduce de cuatro a dos los aerogeneradores, la Dirección Xeral de Calidade Ambiental descarta afecciones y avala la viabilidad ambiental del parque.