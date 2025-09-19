Más de un millar de aspirantes a Policía Local realizarán los primeros ejercicios el 27 de septiembre en Silleda

Las más de 1.000 personas aspirantes en el proceso selectivo para Policía Local realizarán los primeros ejercicios el día 27 de septiembre en el recinto ferial de Silleda (Pontevedra). En concreto, será a las 10.00 horas, tal y como se recoge en el Diario Oficial de Galicia, que también publica las listas definitivas de personas admitidas.

De este modo, la oposición libre tendrá cinco ejercicios: un test de conocimiento de 100 preguntas sobre el temario publicado, que se prevé celebrar a finales de este mes junto con la prueba de conocimientos de gallego, excepto para las personas que estén exentas.

En el listado de admitidos publicado este viernes en la web de la Academia Gallega de Seguridad (Agasp) también se especifican las personas exentas de este ejercicio por contar con certificado de Celga 4 o equivalente, así como las que sí deberán realizarlo.

El proceso continuará con las pruebas de aptitud física --velocidad, potencia del tren superior e inferior, resistencia general y natación--. Así como con pruebas psicotécnicas: inteligencia, personalidad y entrevista personal, además, se realizará un test de reconocimiento médico.

Una vez finalizado el proceso dará comienzo el curso selectivo en la Agasp, y los aspirantes admitidos pasarán a formar parte de la 18ª promoción de Policía Local, que comenzará en enero.

En concreto, la convocatoria actual oferta más de 100 plazas para los cuerpos de Policía Local de 36 ayuntamientos gallegos. Los ayuntamientos coruñeses son Ames, Arteixo, Betanzos, Camariñas, Coristanco, Culleredo, Fene, Ferrol, Melide, Noia, Santiago de Compostela y Teo.

Mientras que los de Pontevedra son A Estrada, a Illa de Arousa, Baiona, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Cangas, Meaño, Nigrán, O Grove, O Rosal, Poio, Ponteareas, Silleda, Vigo y Vilagarcía de Arousa.

Finalmente, las localidades lucenses son Burela, Foz, Lugo y Viveiro; y en Ourense son Barbadás y Ourense.