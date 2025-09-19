Menú

Galicia

La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

 

 

Delegación regional esRadio Galicia

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: publicidad@esradiogalicia.fm

Más de un millar de aspirantes a Policía Local realizarán los primeros ejercicios el 27 de septiembre en Silleda

Superadas todas las pruebas de la oposición, deberán hacer un curso selectivo en la Academia Gallega de Seguridad Pública

esRadio Galicia / Agencias

Las más de 1.000 personas aspirantes en el proceso selectivo para Policía Local realizarán los primeros ejercicios el día 27 de septiembre en el recinto ferial de Silleda (Pontevedra). En concreto, será a las 10.00 horas, tal y como se recoge en el Diario Oficial de Galicia, que también publica las listas definitivas de personas admitidas.

De este modo, la oposición libre tendrá cinco ejercicios: un test de conocimiento de 100 preguntas sobre el temario publicado, que se prevé celebrar a finales de este mes junto con la prueba de conocimientos de gallego, excepto para las personas que estén exentas.

En el listado de admitidos publicado este viernes en la web de la Academia Gallega de Seguridad (Agasp) también se especifican las personas exentas de este ejercicio por contar con certificado de Celga 4 o equivalente, así como las que sí deberán realizarlo.

El proceso continuará con las pruebas de aptitud física --velocidad, potencia del tren superior e inferior, resistencia general y natación--. Así como con pruebas psicotécnicas: inteligencia, personalidad y entrevista personal, además, se realizará un test de reconocimiento médico.

Una vez finalizado el proceso dará comienzo el curso selectivo en la Agasp, y los aspirantes admitidos pasarán a formar parte de la 18ª promoción de Policía Local, que comenzará en enero.

En concreto, la convocatoria actual oferta más de 100 plazas para los cuerpos de Policía Local de 36 ayuntamientos gallegos. Los ayuntamientos coruñeses son Ames, Arteixo, Betanzos, Camariñas, Coristanco, Culleredo, Fene, Ferrol, Melide, Noia, Santiago de Compostela y Teo.

Mientras que los de Pontevedra son A Estrada, a Illa de Arousa, Baiona, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Cangas, Meaño, Nigrán, O Grove, O Rosal, Poio, Ponteareas, Silleda, Vigo y Vilagarcía de Arousa.

Finalmente, las localidades lucenses son Burela, Foz, Lugo y Viveiro; y en Ourense son Barbadás y Ourense.

Temas

En esRadio

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida