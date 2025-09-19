Menú

La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

Delegación regional esRadio Galicia

Teléfono: +34 981 56 40 88
La Xunta propone que 2026 sea declarado "año Ramón Otero Pedrayo" para "divulgar su legado"

esRadio Galicia / Agencias
El objetivo es divulgar y conocer su legado
el conselleiro de Conselleiro de cultura, lingua e xuventude; Xosé Lopez Campos en la presentación | Europa Press

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha propuesto declarar el año 206 'Año Ramón Otero Pedrayo' por el 50 aniversario de su fallecimiento y el centenario de publicación de la Guía de Galicia, para "divulgar y conocer su legado".

Durante la presentación de las cuatro Cátedras Institucionales dedicadas al autor ourensano, Rosalía de Castro, Castelao y Carvalho Calero, López Campos ha introducido esta propuesta para "profundizar en el autor" y programar actividades que fomenten un "mayor conocimiento de su obra".

Durante su intervención, el titular de Cultura ha remarcado que la declaración de este año como año Castelao permitió darle al intelectual un "mayor reconocimiento", además de la posibilidad de profundizar más en su obra, trayectoria personal y política.

Por eso, ha pedido a las instituciones "unirse de nuevo" para poner en valor la figura de Otero Pedrayo, "un autor que estuvo detrás de los grandes proyectos a favor de la dignificación de la cultura gallega".

"Creo que puede ser una buena oportunidad, y puede ser también, desde luego, un complemento extraordinario a estas cátedras", ha remarcado el conselleiro.

