La Xunta presenta 32 cartas inéditas escritas por Curros Enríquez

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha participado en la presentación de una colección compuesta por 32 cartas inéditas que Curros Enríquez envió a su amigo José Ojea Otero entre junio de 1904 y enero de 1908, algunas de ellas escritas tres meses antes de fallecer en La Habana.

En la correspondencia, según ha detallado la Xunta, se refleja la amistar entre los dos galleguistas durante décadas y de la relación con la familia.

El conselleiro de Cultura ha reconocido el valor de este epistolario de una de las "grandes figuras de la literatura y del pensamiento gallego" y ha agradecido la "buena disposición" de Delfina García Padín, pariente de José Ojea, para hacer públicas las cartas manuscritas y algunos fragmentos de otras que no se conservan completas.

Está previsto que está colección pueda pasar a formar parte "del legado histórico" que la Xunta "tiene la responsabilidad de salvaguardar" para las siguientes generaciones y que conozcan y profundicen en la identidad gallega y en las personas que contribuyeron "a forjarla".

"A través de ellas tenemos la oportunidad de acercarnos a Curros Enríquez desde otra perspectiva, la que propician las palabras de confianza con una persona, pudiendo redescubrir otros aspectos de su personalidad, de sus vivencias y de su contexto", ha apuntado el conselleiro.

En esta recopilación también se refleja las relaciones con Emilia Pardo Bazán, Enrique Peinador, Manuel Murguía, Rosalía de Castro o Chané, algunos de los nombres que aparecen entre sus palabras.