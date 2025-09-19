La SEMG y el Parlamento gallego subrayan la "longevidad y ruralidad" como líneas estratégicas

La presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la doctora Pilar Rodríguez Ledo, y el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, han subrayado la "longevidad y ruralidad" como líneas estratégicas de trabajo.

Según ha trasladado la SEMG en una nota de prensa, Rodríguez y Santalices han mantenido un encuentro institucional, en el que se abordaron las principales líneas que la sociedad científica desarrolla en Galicia y a nivel nacional.

Durante la reunión, la presidenta de la SEMG presentó dos de los ejes de trabajo prioritarios de la organización: la longevidad y la reivindicación del papel esencial del médico rural en la atención sanitaria de las zonas dispersas y en riesgo de despoblación.

Asimismo, la doctora Rodríguez Ledo expresó la voluntad de "seguir tejiendo alianzas sólidas y duraderas" con las instituciones gallegas, desde una "visión humanista, científica y comprometida con el territorio".

Entre otros asuntos, Santalices ha asistido al acto de homenaje al profesor de universidad Francisco Puy Muñoz. Allí, ha destacado su participación como secretario en la Comisión redactora del anteproyecto del Estatuto de Autonomía, "germen estatutario que llevó después a alcanzar el grado de autogobierno del que disfruta Galicia en la actualidad".

Tal y como ha recordado el presidente del Parlamento, Puy Muñoz no solo formó parte de la llamada 'Comisión de los 16', sino que también participó en la redacción del primer anteproyecto de estatutos del Panteón de Galegos e Galegas Ilustres en 1974.

Este último hecho culminó con la constitución de su Fundación como "símbolo de concordia y fruto de un amplio acuerdo social y político".