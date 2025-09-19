Menú

Galicia

La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

 

 

Delegación regional esRadio Galicia

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: publicidad@esradiogalicia.fm

La SEMG y el Parlamento gallego subrayan la "longevidad y ruralidad" como líneas estratégicas

Santalices homenajea a Francisco Puy por su participación en la Comisión redactora del anteproyecto del Estatuto de Autonomía

esRadio Galicia / Agencias
Santalices homenajea a Francisco Puy por su participación en la Comisión redactora del anteproyecto del Estatuto de Autonomía
La SEMG y el Parlamento gallego subrayan la "longevidad y ruralidad" como líneas estratégicas | SEMG

La presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la doctora Pilar Rodríguez Ledo, y el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, han subrayado la "longevidad y ruralidad" como líneas estratégicas de trabajo.

Según ha trasladado la SEMG en una nota de prensa, Rodríguez y Santalices han mantenido un encuentro institucional, en el que se abordaron las principales líneas que la sociedad científica desarrolla en Galicia y a nivel nacional.

Durante la reunión, la presidenta de la SEMG presentó dos de los ejes de trabajo prioritarios de la organización: la longevidad y la reivindicación del papel esencial del médico rural en la atención sanitaria de las zonas dispersas y en riesgo de despoblación.

Asimismo, la doctora Rodríguez Ledo expresó la voluntad de "seguir tejiendo alianzas sólidas y duraderas" con las instituciones gallegas, desde una "visión humanista, científica y comprometida con el territorio".

Entre otros asuntos, Santalices ha asistido al acto de homenaje al profesor de universidad Francisco Puy Muñoz. Allí, ha destacado su participación como secretario en la Comisión redactora del anteproyecto del Estatuto de Autonomía, "germen estatutario que llevó después a alcanzar el grado de autogobierno del que disfruta Galicia en la actualidad".

Tal y como ha recordado el presidente del Parlamento, Puy Muñoz no solo formó parte de la llamada 'Comisión de los 16', sino que también participó en la redacción del primer anteproyecto de estatutos del Panteón de Galegos e Galegas Ilustres en 1974.

Este último hecho culminó con la constitución de su Fundación como "símbolo de concordia y fruto de un amplio acuerdo social y político".

En esRadio

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida