El popular Esteban Ares, nuevo alcalde de Lousame (A Coruña)

Esteban Ares, del PPdeG, es desde este jueves el nuevo alcalde de Lousame (A Coruña) después de la renuncia de la hasta ahora regidora, Teresa Villaverde, de la misma formación, que renuncia por motivos personales.

Tras la sesión extraordinaria celebrada en esta jornada, el número dos de la lista en los últimos comicios, Esteban Ares, se ha puesto al frente de la Alcaldía, en un pleno con presencia del presidente del PP provincial, Diego Calvo, y del secretario provincial, Evaristo Ben.

Lo ha hecho con un discurso en el que ha manifestado que asume esta responsabilidad con "humildad y vocación de servicio público" con la intención de "escuchar a los vecinos". "Lousame abre una nueva etapa de continuidad y de renovación", en referencia al legado recibido y la forma de trabajar en esta etapa.

También ha asegurado que trabajarán para que el municipio sea un referente en distintos ámbitos mientras que ha destacado el "listón alto" que deja la alcaldesa. Todo con el objetivo de "continuar con el trabajo" iniciado por ella.

Entre los objetivos que se fijó Villaverde tras el pleno de investidura estaba acondicionar núcleos rurales, acometer mejoras en las infraestructuras o extender la cobertura de redes móviles y llevar la fibra 5G a todo el territorio municipal, entre otros.