Menú

Galicia

La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

 

 

Delegación regional esRadio Galicia

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: publicidad@esradiogalicia.fm

El popular Esteban Ares, nuevo alcalde de Lousame (A Coruña)

La hasta ahora regidora Teresa Villaverde ha renunciado por motivos personales

esRadio Galicia / Agencias
La hasta ahora regidora Teresa Villaverde ha renunciado por motivos personales
El nuevo alcalde de Lousame, Esteban Ares | ayuntamiento de Lousame

Esteban Ares, del PPdeG, es desde este jueves el nuevo alcalde de Lousame (A Coruña) después de la renuncia de la hasta ahora regidora, Teresa Villaverde, de la misma formación, que renuncia por motivos personales.

Tras la sesión extraordinaria celebrada en esta jornada, el número dos de la lista en los últimos comicios, Esteban Ares, se ha puesto al frente de la Alcaldía, en un pleno con presencia del presidente del PP provincial, Diego Calvo, y del secretario provincial, Evaristo Ben.

Lo ha hecho con un discurso en el que ha manifestado que asume esta responsabilidad con "humildad y vocación de servicio público" con la intención de "escuchar a los vecinos". "Lousame abre una nueva etapa de continuidad y de renovación", en referencia al legado recibido y la forma de trabajar en esta etapa.

También ha asegurado que trabajarán para que el municipio sea un referente en distintos ámbitos mientras que ha destacado el "listón alto" que deja la alcaldesa. Todo con el objetivo de "continuar con el trabajo" iniciado por ella.

Entre los objetivos que se fijó Villaverde tras el pleno de investidura estaba acondicionar núcleos rurales, acometer mejoras en las infraestructuras o extender la cobertura de redes móviles y llevar la fibra 5G a todo el territorio municipal, entre otros.

En esRadio

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida