Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

 

 

Delegación regional esRadio Galicia

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: publicidad@esradiogalicia.fm

El Centro de Protonterapia de Galicia recibe luz verde de la compañía que instalará el primer acelerador de protones

Ion Beam Applications (IBA) instalará en Santiago de Compostela el primer ciclotrón de la sanidad pública española

Ion Beam Applications (IBA) instalará en Santiago de Compostela el primer ciclotrón de la sanidad pública española
El Centro de Protonterapia de Galicia | Xunta de Galicia

El Centro de Protonterapia de Galicia supera la visita de verificación de cuatro expertos en construcción e instalación de Ion Beam Applications (IBA), la compañía que instalará en Santiago de Compostela el primer ciclotrón de la sanidad pública española.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, estos especialistas comprobaron los dos búnkeres ya construidos y valoraron que las instalaciones del edificio, situado al lado del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, reunidos todos los requisitos técnicos para albergar sus equipamientos.

Con su visto bueno, trabajarán nueve profesionales de la compañía que ya están en Galicia y que formarán parte del cuadro técnico responsable de la instalación del acelerador durante el próximo año. De esta forma, llevarán a cabo la fase de instalación y puesta en marcha del ciclotrón que se espera que comience a funcionar tratando pacientes en el tercer trimestre de 2026.

En esta línea, los profesionales de IBA confirmaron que el acelerador ProteusOne ya está listo en la sede de la compañía en Bélgica y que los primeros colectores con material para la fase de instalación llegarán a Santiago en los próximos meses.

Por lo tanto, ha recordado el Gobierno gallego, Galicia es la comunidad autónoma que "más avanzado" tiene su centro de protonterapia y el año que viene podrá ser "la primera en tratar con esta terapia a pacientes de cáncer de la sanidad pública".

Así, se espera poder atender a 250 personas cada año, tanto pacientes gallegos como también de Asturias, Castilla y León y del norte de Portugal.

