Calvo reitera la necesidad de una base de la UME en Ourense tras una respuesta ambigua de la ministra

El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, ha asegurado este viernes, durante una visita a la futura estación intermodal de Lugo, que no ha tenido una respuesta clara de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a su petición de instalar una base fija de la UME en Toén, en Ourense.

"Es una contestación en la que no se moja nada", ha resumido el conselleiro, explicando que la titular de Defensa agradeció la disposición a colaborar con la UME "y que si es necesario se estudiará" esta base.

Calvo ha añadido que la intención del Gobierno gallego es "insistir" en esta demanda basándose en la historia reciente de incendios en Galicia, al ser esta una comunidad con bastantes fuegos. También considera Ourense como la provincia idónea para esta base "porque es donde más incendios se han declarado y porque geográficamente es más apropiada".

"Una vez más, la Xunta de Galicia ofrece su colaboración para esta cuestión", ha añadido el conselleiro, que también ha detallado que el Gobierno autonómico aportaría la localización y también la inversión necesaria para poner en funcionamiento esa base. "Espero que el Ministerio se dé cuenta de que es una buena oferta para todos, que va en el camino de la colaboración y acepte finalmente", ha concluido Calvo.