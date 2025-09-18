La Xunta planea un cambio en los horarios de marisqueo para garantizar la "sostenibilidad"

La Xunta ha abordado este miércoles, en una reunión junto a representantes del sector pesquero, un cambio normativo en el que trabaja, que afectará a los horarios de marisqueo. El objetivo es el de "garantizar el control y la sostenibilidad de los recursos" y "una gestión de explotación más eficiente".

La jornada de trabajo ha sido presidida por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, y en ella han participado federaciones gallegas y provinciales de cofradías de pescadores.

La representante autonómica ha expuesto en el encuentro la modificación del decreto por el que se regulan las artes, aparatos, útiles, equipamientos y técnicas permitidas para la extracción profesional de los recursos marinos vivos en aguas de la comunidad, que pretende "actualizar y optimizar" la regulación de estos horarios.

Según informa la Consellería, la normativa actual establece que el horario de trabajo del marisqueo a pie va desde dos horas y media antes de la bajamar hasta dos horas y media después de la bajamar diurna, teniendo como tope las 18.00 horas.

La nueva redacción del decreto que plantea la Xunta establecería el horario comprendido entre 06.00 y 18.00 horas, con una duración máxima ininterrumpida de cinco horas de trabajo.

Asimismo, el nuevo horario tendría que concretarse en las solicitudes para el desarrollo de la actividad que efectúen las entidades titulares de los correspondientes planes de gestión.

Por otra parte, durante la reunión, también se ha analizado el borrador de la orden de comercialización de excedentes marisqueros. Según ha subrayado la titular de Mar, el departamento autonómico lleva tiempo trabajando en la normativa, que ya había sido recogida en la Ley de Medidas Fiscales y administrativas.

En este sentido, argumenta que el cambio es necesario para que su ordenación y aplicación ocurran bajo criterios uniformes.