Menú

Galicia

La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

 

 

Delegación regional esRadio Galicia

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: publicidad@esradiogalicia.fm

La Xunta planea un cambio en los horarios de marisqueo para garantizar la "sostenibilidad"

El horario comprendería entre las 06.00 y 18.00 horas, con una duración máxima ininterrumpida de cinco horas de trabajo

esRadio Galicia / Agencias
El horario comprendería entre las 06.00 y 18.00 horas, con una duración máxima ininterrumpida de cinco horas de trabajo
Mar discute con representantes de la pesca gallega cambiar el horario de marisqueo para garantizar la "sostenibilidad". | CONSELLERÍA DO MAR

La Xunta ha abordado este miércoles, en una reunión junto a representantes del sector pesquero, un cambio normativo en el que trabaja, que afectará a los horarios de marisqueo. El objetivo es el de "garantizar el control y la sostenibilidad de los recursos" y "una gestión de explotación más eficiente".

La jornada de trabajo ha sido presidida por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, y en ella han participado federaciones gallegas y provinciales de cofradías de pescadores.

La representante autonómica ha expuesto en el encuentro la modificación del decreto por el que se regulan las artes, aparatos, útiles, equipamientos y técnicas permitidas para la extracción profesional de los recursos marinos vivos en aguas de la comunidad, que pretende "actualizar y optimizar" la regulación de estos horarios.

Según informa la Consellería, la normativa actual establece que el horario de trabajo del marisqueo a pie va desde dos horas y media antes de la bajamar hasta dos horas y media después de la bajamar diurna, teniendo como tope las 18.00 horas.

La nueva redacción del decreto que plantea la Xunta establecería el horario comprendido entre 06.00 y 18.00 horas, con una duración máxima ininterrumpida de cinco horas de trabajo.

Asimismo, el nuevo horario tendría que concretarse en las solicitudes para el desarrollo de la actividad que efectúen las entidades titulares de los correspondientes planes de gestión.

Por otra parte, durante la reunión, también se ha analizado el borrador de la orden de comercialización de excedentes marisqueros. Según ha subrayado la titular de Mar, el departamento autonómico lleva tiempo trabajando en la normativa, que ya había sido recogida en la Ley de Medidas Fiscales y administrativas.

En este sentido, argumenta que el cambio es necesario para que su ordenación y aplicación ocurran bajo criterios uniformes.

Temas

En esRadio

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida