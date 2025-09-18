El gobierno de Lugo aprueba obras en O Ceao y un nuevo paquete de medidas en distintos ámbitos

La Junta de Gobierno Local de Lugo ha aprobado este miércoles un nuevo paquete de medidas en distintos ámbitos, que fueron presentados por las concelleiras Maite Ferreiro, en las áreas del BNG, y Ana González Abelleira, en las socialistas.

En el capítulo de infraestructuras, se ha dado luz verde a la renovación de 818 metros de aceras en varias calles del polígono, distribuidos en seis tramos de la rúa da Factoría, siete en la rúa da Agricultura y cinco en la rúa da Industria. Los trabajos, adjudicados a Construcciones Sanle Lugo SL con un presupuesto de 94.203,15 euros, consistirán en la sustitución de las baldosas actuales por una superficie de hormigón estriado, más resistente al paso ocasional de vehículos y con menor necesidad de mantenimiento.

Asimismo, se ha aprobado un nuevo proyecto del plan Agader 2025/26 para el arreglo de caminos municipales en Belesar (San Xoán do Campo) y Segade (Teixeiro), con un presupuesto de licitación de 126.458 euros, de los que 104.000 serán aportados por Agader y el resto por el Concello, con un plazo de ejecución de tres meses.

En el apartado cultural, Maite Ferreiro ha anunciado la firma del convenio de colaboración con la Diputación para el San Froilán 2025. El organismo provincial aportará 370.000 euros, lo que, en palabras de Ferreiro, "multiplica por quince la aportación de la Xunta de Galicia", a la que acusó de "menospreciar" a la ciudad con un apoyo "claramente insuficiente".

Dentro de la programación de participación, se ha confirmado la continuidad de los talleres infantiles de los sábados en el Mercado de Quiroga Ballesteros. Entre enero y junio participaron en estas actividades que se celebran todos los sábados por la mañana unos 533 niños y niñas. "Es una propuesta muy bien acogida por las familias y que dinamiza la Plaza de Abastos", ha señalado la edil.

Asimismo, se han aprobado las bases de las subvenciones destinadas a asociaciones vecinales, dotadas con 22.500 euros, con el fin de apoyar proyectos de voluntariado, participación ciudadana y asociacionismo, además de financiar gastos de funcionamiento. "Con esta línea de ayudas reforzamos el compromiso con el tejido asociativo de la ciudad", apuntó Ferreiro.

Finalmente, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria de matrícula para el curso 2025-2026 en las Casas das Linguas municipales. Se ofertan cursos de gallego, portugués, inglés, francés, alemán y lengua de signos, con 20 plazas por grupo en adultos y 15 en infantil. Las clases se desarrollarán del 1 de octubre de 2025 al 19 de junio de 2026, y el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 23 de septiembre.

La Junta de Gobierno ha aprobado también la modificación de varias ordenanzas fiscales, entre ellas la de Vehículos de Tracción Mecánica, que establece una bonificación del 100% del impuesto para los vehículos históricos, así como la exención para los vehículos agrícolas domiciliados en el municipio.

También se han introducido cambios en el IBI, que permitirá dividir la cuota tributaria en los casos de cotitularidad, siempre que los datos consten correctamente en el catastro. Según el gobierno local, estas medidas buscan reforzar la justicia tributaria. Además, se actualizaron artículos vinculados a padrones y recursos administrativos con el objetivo de modernizar la normativa y adaptarla a las necesidades de los contribuyentes.

En materia de contratación y patrimonio, se han concedido los permisos para la explotación de la cafetería de la piscina de Frigsa por un período de dos años, prorrogable hasta diez, con un canon mínimo de 400 euros mensuales. El plazo para presentar solicitudes será de 15 días.

Se ha revisado la liquidación ambiental de contratas y se aprobaron modificaciones en el programa de subvenciones en el apartado de Benestar Social, destinando 277.500 euros a entidades para apoyar proyectos de bienestar.