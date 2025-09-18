El conselleiro de Presidencia pide a la ministra de Defensa la base permanente de la UME en Toén (Ourense)

Menú

Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

 

 

esRadio Galicia / Agencias
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en el Centro de Coordinación, en Santiago de Compostela. | Xunta de Galicia

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha remitido una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que incide en la petición avanzada ya por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en relación a la instalación de una base permanente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Toén (Ourense).

En la carta, con fecha del 15 de septiembre, Calvo recuerda la situación vivida en Ourense el pasado verano a causa de la "multitud" de incendios forestales registrados en agosto, que obligó a decretar la situación operativa 2 en el ámbito provincial.

"Si bien ha sido un hecho excepcional, todos los años nos enfrentamos en declaraciones de este tipo debido, en muchos casos, al inicio de estos fuegos muy cerca de los núcleos de población, de manera intencionada en gran parte de las ocasiones, que ponen en riesgo a las personas", reflexiona en la misiva.

En esta coyuntura, ha recordado que el presidente ya tuvo ocasión de anticipar a los grupos y a la ciudadanía, en su comparecencia de la semana pasada en la Cámara autonómica, la voluntad de la Xunta de solicitar al Gobierno central la petición de crear una base permanente de la UME en Galicia.

Con tal fin, traslada a Defensa que pone a su disposición las instalaciones del Centro Integral de Loita contra o Lume (CIIL) de Toén, próximo a Ourense.

Las instalaciones, indica en la carta, pertenecen a la Xunta, y en ellas se continúa realizando inversiones "de forma constante" para su adaptación "a todas las necesidades formativas y operativas" del personal de lucha contra los incendios.

"Consideramos que una base permanente de la UME en Galicia permitiría un despliegue mucho más ágil y efectivo de los militares que colaboran con nuestros medios propios en la extinción de los incendios", ha aseverado.

Calvo recalca que esta petición aportaría "considerables mejoras" en los operativos de Galicia, teniendo en cuenta que "la localización en Ourense, la más afectada, históricamente, por los incendios", repercutiría positivamente en la reducción de los tiempos de respuesta y permitiría, además, mantener una colaboración a lo largo del año en materia formativa o de simulacros con el propio dispositivo.

"Esperamos que esta petición sea atendida, en beneficio de una clara mejora para hacer frente al fuego y como ejemplo de esa necesaria coordinación y entendimiento que, en todo momento, ha de presidir la relación entre administraciones en esta materia clave", ha augurado.

Finalmente, aprovecha para agradecer el trabajo de todos los efectivos estatales que participaron en las tareas de extinción, vigilancia y disuasión a lo largo de este verano.

