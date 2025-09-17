Más de 7.700 bebés nacidos en Galicia en lo que va de año, 1.172 en el mes de julio

Galicia registró en el mes de julio 1.172 nacimientos, 589 niñas y 583 niños, según los datos de estimación mensual de nacimientos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que expone que, en los 7 primeros meses de 2025, el número de bebés nacidos en la Comunidad gallega supera los 7.700.

Así, en julio se registraron 1.172 nacimientos, un 0,03 % menos que en julio de 2025. Con respecto a los nacimientos acumulados en lo que va de año, tampoco hay apenas variación interanual: 7.766 bebés entre enero y julio de 2025, frente a los 7.768 nacimientos en los siete primeros meses de 2024.

Por provincias, el mayor número de nacimientos en julio de 2025 se produjo en la provincia de A Coruña, 496, que acumula en lo que va de año 3.411 nacimientos. En Pontevedra se registraron en julio 412, y nacieron en lo que va de año 2.658 bebés; en Lugo hubo 137 nacimientos en julio y se registran 925 acumulados; y en Ourense, el número de nacimientos en julio fue de 127 y el acumulado es 771 bebés.

En cuanto a las defunciones, el INE hace públicos este miércoles los datos de la última semana del mes de agosto, cuando fallecieron en Galicia 523 personas, 263 hombres y 260 mujeres. Así, en los primeros ocho meses del año, el número de personas fallecidas fue de 22.370, un 0,27 % más con respecto al mismo período de 2024.

Por provincias, en A Coruña se registraron 204 defunciones en la semana 35 del año (104 hombres y 100 mujeres), y 9.068 fallecimientos en lo que va de año. En Lugo se registraron 85 defunciones en la última semana de agosto (53 hombres y 32 mujeres), y 3.401 defunciones acumuladas.

En Ourense, en la última semana de agosto hubo 75 fallecimientos (33 hombres y 42 mujeres), y un total de 3.306 personas fallecidas en los ocho primeros meses del año. Y en Pontevedra, se registraron 159 defunciones en la última semana de agosto (73 hombres y 86 mujeres), y un total de 6.956 fallecimientos acumulados.