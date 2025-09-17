Menú

La Xunta reivindica en el Día de Galicia en Osaka la estabilidad y eficiencia como "mejor aval" para atraer inversiones

El objetivo es que las empresas gallegas encuentren un mercado donde expandirse y abrir nuevas vías de negocio, y a la inversa

esRadio Galicia / Agencias
La Xunta reivindica en el Día de Galicia en Osaka la estabilidad y eficiencia como "mejor aval" para atraer inversiones | Xunta de Galicia

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha reivindicado en el Día de Galicia de la Exposición Universal de Osaka 2025, la estabilidad y la eficiencia como el "mejor aval" del Gobierno gallego para atraer inversiones.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, Lorenzana ha destacado durante su intervención la importancia de "captar inversiones extranjeras", y ha señalado que la participación de Galicia en esta feria es un "hito que viene reforzar un poco más los lazos culturales, comerciales y económicos entre la Comunidad y Japón".

"Esta es la primera parada de un viaje que estos días nos va a llevar a visitar también Tokio, porque queremos seguir trabajando para que las relaciones comerciales entre Galicia y Japón sean cada vez más sólidas", ha subrayado.

En esta línea, el objetivo es que las empresas gallegas encuentren un mercado donde expandirse y abrir nuevas vías de negocio, y a la inversa, "que Japón encuentre en Galicia un lugar que tiene las puertas abiertas a todo proyecto que quiera instalarse allí".

Asimismo, ha recordado que en el sector turístico, el Camino de Santiago y el Kumano Kodo, Patrimonio de la Humanidad, están hermandados desde 1998. También lo están las ciudades de Santiago de Compostela y Tanabe; y las localidades de Padrón y Shingu, al pie de ambas rutas.

Finalmente, ha remarcado que más de 11.000 turistas japoneses visitaron Galicia el año pasado, un 5 % más con respecto a 2023.

