Las principales cámaras de comercio de España se reúnen en A Coruña para definir estrategias conjuntas en ámbitos clave

Directores generales de las principales cámaras de comercio de España se han reunido en A Coruña para definir estrategias conjuntas en ámbitos clave para el futuro empresarial.

En concreto, han acudido a la cita el directivo de A Coruña, Manuel Galdo; de Madrid, Alfonso Calderón; de Sevilla, Salvador Fernández; de Bilbao, Mikel Arieta; y el responsable de coordinación de la Cámara de España, José Luis Coll.

Según traslada del ente coruñés, el objetivo de este encuentro es "avanzar en asuntos de especial relevancia" como la aplicación de la Inteligencia Artificial en el tejido empresarial, la gestión y optimización de los programas europeos dirigidos a empresas, así como la coordinación administrativa entre las distintas entidades camarales.

Durante el mismo, añade, los asistentes también han analizado iniciativas relacionadas con los Clubes Cámara, "reforzando su papel como plataformas de networking y apoyo empresarial". Además, han visitado las instalaciones del Puerto Exterior de Punta Langosteira, ubicado en Arteixo (A Coruña), acompañados por su director general, Juan Diego Pérez Freire.

Los participantes han coincidido en la "importancia de unificar esfuerzos y compartir experiencias para mejorar la competitividad de las empresas españolas, especialmente de las pymes, en un contexto marcado por la digitalización, la innovación y las oportunidades de los fondos europeos", destaca la Cámara de Comercio de A Coruña.