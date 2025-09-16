Menú

Galicia

La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

 

 

Delegación regional esRadio Galicia

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: publicidad@esradiogalicia.fm

Investigadas tres personas de Cádiz, Sevilla y Baleares por extorsionar a empresarios de la zona de Boiro (A Coruña)

La Guardia Civil da por desmantelada una red de extorsión, amenazas y lesiones

esRadio Galicia / Agencias

La Guardia Civil ha investigado a tres personas en las provincias de Cádiz, Sevilla y de las Islas Baleares, acusadas de delitos de extorsión, lesiones, amenazas y daños a empresarios de la zona de Boiro (A Coruña).

La operación, denominada FOELKA y dirigida por el Equipo Territorial de la Policía Judicial de Noia, ha logrado desarticular un plan premeditado que afectaba a empresarios de la zona de Boiro (A Coruña).

Según ha informado el instituto armado, la investigación arrancó en diciembre de 2024, tras la denuncia de una empresaria local de Boiro, que alertó de que estaba siendo extorsionada para reclamarle una supuesta deuda superior a los 100.000 euros.

Las pesquisas revelaron que uno de los investigados, considerado el autor intelectual, habría contratado a otras dos personas. Estas, se habrían desplazado desde la provincia de Cádiz hasta A Coruña para llevar a cabo las amenazas. Durante estos actos, se produjeron varios episodios de violencia, que resultaron en lesiones a la víctima y daños a su vehículo.

Además, la Guardia Civil descubrió que los mismos individuos también habrían amenazado y extorsionado a la hija de un segundo empresario de la zona. Ante el temor a represalias, la víctima llegó a realizar varios pagos bajo coacción.

La colaboración entre los Equipos Territoriales de Policía Judicial de Chiclana de la Frontera (Cádiz), Utrera (Sevilla) y Manacor (Islas Baleares) fue clave para el éxito de la operación.

La investigación ha sido dirigida por la Sección Única Tribunal Instancia Plaza 2 de Ribeira (A Coruña).

Temas

0
comentarios

Servicios

  • Radarbot
  • Libro
  • Curso
  • Inversión
  • Securitas
  • Buena Vida