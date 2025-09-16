Investigadas tres personas de Cádiz, Sevilla y Baleares por extorsionar a empresarios de la zona de Boiro (A Coruña)

La Guardia Civil ha investigado a tres personas en las provincias de Cádiz, Sevilla y de las Islas Baleares, acusadas de delitos de extorsión, lesiones, amenazas y daños a empresarios de la zona de Boiro (A Coruña).

La operación, denominada FOELKA y dirigida por el Equipo Territorial de la Policía Judicial de Noia, ha logrado desarticular un plan premeditado que afectaba a empresarios de la zona de Boiro (A Coruña).

Según ha informado el instituto armado, la investigación arrancó en diciembre de 2024, tras la denuncia de una empresaria local de Boiro, que alertó de que estaba siendo extorsionada para reclamarle una supuesta deuda superior a los 100.000 euros.

Las pesquisas revelaron que uno de los investigados, considerado el autor intelectual, habría contratado a otras dos personas. Estas, se habrían desplazado desde la provincia de Cádiz hasta A Coruña para llevar a cabo las amenazas. Durante estos actos, se produjeron varios episodios de violencia, que resultaron en lesiones a la víctima y daños a su vehículo.

Además, la Guardia Civil descubrió que los mismos individuos también habrían amenazado y extorsionado a la hija de un segundo empresario de la zona. Ante el temor a represalias, la víctima llegó a realizar varios pagos bajo coacción.

La colaboración entre los Equipos Territoriales de Policía Judicial de Chiclana de la Frontera (Cádiz), Utrera (Sevilla) y Manacor (Islas Baleares) fue clave para el éxito de la operación.

La investigación ha sido dirigida por la Sección Única Tribunal Instancia Plaza 2 de Ribeira (A Coruña).