Menú

Galicia

La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

 

 

Delegación regional esRadio Galicia

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: publicidad@esradiogalicia.fm

El Termómetro Acoso Escolar de la Xunta ya está en marcha

El objetivo es garantizar una convivencia "respetuosa e inclusiva"

esRadio Galicia / Agencias
El objetivo es garantizar una convivencia "respetuosa e inclusiva"
Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, durante su visita al CEIP Cardeal Quiroga Palacios | Xunta de Galicia

La Xunta ha puesto en marcha la herramienta Termómetro Acoso Escolar, un cuestionario que revisará la directiva de los centros para detectar posibles casos de acoso y garantizar así una convivencia "respetuosa e inclusiva".

Tal y como ha subrayado el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, durante su visita al CEIP Cardeal Quiroga Palacios, en Santiago, la "tolerancia cero" contra el acoso escolar "es una prioridad del Gobierno" que se concreta en el abanico de medidas de su Consellería para que los centros sean "lugares seguros, inclusivos y respetuosos".

La herramienta estará a disposición de los centro según la demanda de los tutores, que podrán activarla en cualquier momento del curso, y está prevista para ser utilizada en los últimos cursos de Educación Primaria (5º y 6º) y en Secundaria, Bachillerato y FP.

A través de una encuesta, los alumnos responderán preguntas para detectar posibles casos de acoso que posteriormente generarán un informe detallado para permitir a la directiva del centro obtener información sobre el ambiente en las aulas.

En esta línea, todos los datos estarán integrados en una plataforma centralizada gestionada por la Consellería de Educación, en la que se garantizará la confidencialidad y la anonimización de la información individual.

En esRadio

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida