El Termómetro Acoso Escolar de la Xunta ya está en marcha

La Xunta ha puesto en marcha la herramienta Termómetro Acoso Escolar, un cuestionario que revisará la directiva de los centros para detectar posibles casos de acoso y garantizar así una convivencia "respetuosa e inclusiva".

Tal y como ha subrayado el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, durante su visita al CEIP Cardeal Quiroga Palacios, en Santiago, la "tolerancia cero" contra el acoso escolar "es una prioridad del Gobierno" que se concreta en el abanico de medidas de su Consellería para que los centros sean "lugares seguros, inclusivos y respetuosos".

La herramienta estará a disposición de los centro según la demanda de los tutores, que podrán activarla en cualquier momento del curso, y está prevista para ser utilizada en los últimos cursos de Educación Primaria (5º y 6º) y en Secundaria, Bachillerato y FP.

A través de una encuesta, los alumnos responderán preguntas para detectar posibles casos de acoso que posteriormente generarán un informe detallado para permitir a la directiva del centro obtener información sobre el ambiente en las aulas.

En esta línea, todos los datos estarán integrados en una plataforma centralizada gestionada por la Consellería de Educación, en la que se garantizará la confidencialidad y la anonimización de la información individual.