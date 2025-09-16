Menú

Galicia

La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

 

 

Delegación regional esRadio Galicia

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: publicidad@esradiogalicia.fm

El Gobierno dice que la AP-9 va "hacia la gratuidad"

Quedan 24 horas para que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE

esRadio Galicia / Agencias

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha asegurado que la AP-9 está "en la vía de la gratuidad" a menos de 24 horas de que acabe el plazo dado por Bruselas para no llevar la prórroga de la concesión de esta autopista al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Todo ello después de que en julio la Comisión Europea enviase un ultimátum al Ejecutivo central para que enmiende las irregularidades por las que fueron prorrogadas las concesiones de los peajes en las autopistas AP-66 y AP-9 y que, a ojos de Bruselas, vulneran las reglas de la Unión Europea en materia de contratación pública y de concesión de autopistas. Un asunto que, de no resolverse en el plazo de dos meses (que expira este miércoles), los servicios comunitarios podrán elevar al TJUE.

Preguntado por este tema, Blanco ha salido al paso este martes en Vigo asegurando que a los usuarios lo que les interesa es circular por la carretera de forma gratuita, no de quién es la titularidad de la misma.

Según él, fue el Gobierno de Pedro Sánchez el que "inició el camino de la gratuidad" de la AP-9, insistiendo en que si la autopista pasa a ser de la Xunta o es rescatada por el Ejecutivo central no implicaría que automáticamente sea gratis.

"Estamos con un sistema de bonificaciones nunca visto, y además hay que decir que este Gobierno puso en marcha, y por lo tanto yo creo que eso es importante. Lo otro está encima de la mesa y veremos qué es lo que se hace finalmente", ha reivindicado.

Temas

0
comentarios

Servicios

  • Radarbot
  • Libro
  • Curso
  • Inversión
  • Securitas
  • Buena Vida