El debate sobre las futuras elecciones a la presidencia del club blanco centra la atención de la tertulia de Fútbol es Radio. Dani Blanco analiza, junto a Juanma Rodríguez, Alfredo Somoza e Isidoro San José, la situación de la entidad de Concha Espina ante el duelo electoral entre el actual mandatario y el candidato de la oposición, Enrique Riquelme, quien ha revolucionado el panorama con sus últimas promesas de fichajes.

La gran baza electoral de Riquelme es el delantero noruego Erling Haaland. El aspirante se ha comprometido ante notario a pagar de su propio bolsillo la cuota de los socios del club si no consigue cerrar el fichaje del atacante. Sin embargo, Juanma Rodríguez se muestra muy escéptico con este anuncio y recuerda que tanto el entorno del jugador como su representante, Rafaela Pimenta, han desmentido de forma categórica que exista cualquier tipo de acuerdo vinculante con la candidatura de Riquelme.

Por su parte, Alfredo Somoza aporta información de primera mano sobre la relación del candidato opositor con el futbolista. Explica que el vínculo se estrechó gracias a los encuentros de la familia de Riquelme en el festival Starlite de Marbella, lugar donde el delantero suele pasar sus vacaciones veraniegas. No obstante, Somoza también revela un dato polémico: la existencia de un colaborador infiltrado en el seno del propio club que habría estado pasando información a la candidatura de Riquelme antes de la convocatoria oficial de los comicios.

Isidoro San José se muestra crítico con las promesas de grandes nombres propios y advierte del peligro de caer en el populismo deportivo. Para el exfutbolista, la viabilidad deportiva de incorporar a Haaland es muy compleja, teniendo en cuenta que la plantilla madridista ya cuenta con figuras de primer nivel mundial que tienen contrato en vigor, como Kylian Mbappé o Vinícius Júnior, lo que complicaría enormemente la gestión del vestuario y el reparto de minutos.

El debate también salpica al banquillo, pues Riquelme ha deslizado su intención de contar con el técnico alemán Jürgen Klopp si logra la victoria. Frente a esta propuesta de la oposición, los tertulianos contraponen la estrategia continuista de la actual directiva, que ya ha dejado entrever un principio de acuerdo con José Mourinho para liderar el próximo proyecto técnico, una maniobra que busca consolidar el voto del socio tradicional el próximo domingo.

Juanma Rodríguez defiende con vehemencia la gestión de Florentino Pérez, alabando su discreción y el acierto a la hora de apuntalar la defensa con incorporaciones sólidas como Konaté. Además, Rodríguez desata la polémica al afirmar que el Real Madrid es demasiado importante como para que su futuro dependa exclusivamente de las decisiones asamblearias de sus socios, argumentando que el voto de la masa social a veces se deja seducir por promesas populistas irrealizables.

Fuera de la clave madridista, la tertulia analiza los próximos compromisos amistosos de la Selección Española. Los comentaristas critican con dureza la planificación de la federación, que obliga al equipo nacional a viajar primero a Atlanta para una concentración, volver para jugar en Riazor contra Irak a las 21:00 y después desplazarse a México para medirse con Perú. Isidoro San José recuerda de forma anecdótica el caos organizativo que la delegación española sufrió durante el Mundial de Argentina 1978, donde llegaron a su destino sin tener siquiera alojamiento reservado.

Por último, el programa de esRadio abre sus líneas para conocer la intención de voto de los oyentes. Aunque se constata el deseo de renovación de un sector que apoya a Riquelme, la mayoría de las opiniones recibidas muestran una confianza ciega en la veteranía y el bagaje de Florentino Pérez para seguir llevando las riendas del club.