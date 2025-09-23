Fútbol es Radio: Dembelé, el extraño ejemplo para Vinicius, Mbappé o Julián Álvarez

Últimos audios
- Entrevista a Luis María Pardo, de Iustitia EuropaCarlos Cuesta entrevista al abogado y presidente de Iustitia Europa, acusación popular en casos como el de Begoña Gómez o el de Koldo García.
- El día en 15 minutos: Apertura de juicio oral contra David SánchezCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Las insinuaciones de Patxi López sobre el caso del hermano de SánchezCarlos Cuesta comenta la comparación del portavoz socialista entre las decisiones de sentar en el banquillo a David Sánchez y Alberto González Amador.
- Tertulia de Herrero: La Audiencia de Badajoz envía a juicio al hermano de Pedro Sánchez y a GallardoLuis Herrero analiza junto a David Jiménez Torres y Ana Sánchez las novedades judiciales que implican al hermano del presidente del Gobierno.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Entrevistas de Herrero: Narciso MichavilaLuis Herrero entrevista al presidente de GAD3.
- Kelugares: Chiang MaiLuis Herrero y Kelu Robles viajan a la ciudad tailandesa.
- Música: Julio Iglesias cumple 82 añosLuis Herrero y Felipe Couselo repasan la carreta del cantante.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Los expertos desmontan la relación del paracetamol con el autismo que plantea TrumpLuis Herrero entrevista a Andrés Cánovas, neuropediatra de la clínica Quirón de Valencia.
