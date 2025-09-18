Fútbol es Radio: Nuevas informaciones del caso Negreira - Barcelona y la derrota del Atlético

Últimos audios
- Es Salud: Suelo pélvicoJaume Segalés y los responsables de Mundo Natural hablan de salud.
- Tertulia de Herrero: El Gobierno se pone nervioso ante las presiones de PuigdemontLuis Herrero analiza junto a Luca Costantini y Maite Loureiro el futuro de la legislatura.
- El Primer Palo (17/09/2025): Coche escobaMaría Trisac nos trae las últimas noticias del día
- El Primer Palo (17/09/2025): Cuestión de coco; El role-playEl psicólogo deportivo Oliver Martínez nos explica esta técnica
- Sucesos: Las incógnitas del crimen de RibadesellaLuis Herrero analiza con Alfonso Egea y Lorena López Lobo las novedades del caso.
- El jardín de las delicias: Burgos refuerza su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031Luis Herrero y Ayanta Barilli hablan sobre la candidatura burgalesa.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Sánchez anuncia una ley que obligará a las comunidades a bajar horas lectivas de los profesoresLuis Herrero entrevista a Ramón Izquierdo, secretario estatal de Acción Sindical de ANPE.
- Editorial Luis Herrero: García Ortiz ordena abrir una investigación sobre los "crímenes" de Israel en GazaLuis Herrero analiza la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
