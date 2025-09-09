Fútbol es Radio: El Barça adultera de nuevo la competición y los pronósticos de LaLiga

Últimos audios
- Fútbol es Radio: El Barça adultera de nuevo la competición y los pronósticos de LaLigaSergio Valentín comenta con Guillermo Domínguez, Alfredo Somoza y David Vinuesa toda la actualidad del fútbol.
- Es Noticia: Sánchez utiliza Gaza como cortina de humoJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en cómo Sánchez usa Gaza como cortina de humo.
- Madrid es Noticia: Preocupación por la violencia de los extremistas contra La VueltaGonzalo Heredero repasa la actualidad centrada en el dispositivo especial para proteger La Vuelta a su paso por Madrid.
- Editorial de Juan Pablo: Sánchez utiliza el drama en Gaza para tapar su corrupciónJuan Pablo Polvorinos analiza la estrategia del presidente que pasa por utilizar el conflicto en Gaza con cada decisión judicial que le acecha.
- Kilómetro Cero: Móstoles, Ciudad Europea del Deporte 2026Jaume Segalés y su equipo hablan de Móstoles, de Unoentrecienmil y del Festival LEV en Madrid.
- Con Ánimo de Lucro: La economía de Europa, al borde del abismoLuis F. Quintero y su equipo analizan los problemas de la economía europea.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Periimplantitis, los riesgos de los implantesFederico entrevista a Perla Della Nave, directora médica de Vericat Velázquez.
- Crónica Rosa: Lecquio responde a Mar Flores en esRadioFederico comenta toda la actualidad del corazón con Isabel González, Paloma Barrientos y Daniel Carande.
- Tertulia de Federico: Leyre Díez, esa mujerFederico aborda junto a Paco Rosell, Julián Quirós y Rosana Laviada la insólita declaración de Leyre Díez, la fontanera sociata, en el Senado.
