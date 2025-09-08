Fútbol es Radio: La goleada de España a Turquía y el supuesto cambio de Mbappé

Últimos audios
- Las noticias de Herrero: Los jóvenes Z se alejan de los milenials y recuperan hábitos de sus abuelosLuis Herrero entrevista a Patricia Abad, responsable cuantitativa de GAD3, autores del estudio.
- Boletín de las 17hVerónica Jorro resume la actualidad.
- Editorial de Luis Herrero: Israel tacha a Sánchez de "corrupto antisemita" cargado de odioLuis Herrero analiza las medidas anunciadas por el Presidente del Gobierno contra Israel.
- Fútbol es Radio: La goleada de España a Turquía y el supuesto cambio de MbappéSergio Valentín comenta toda la actualidad del fútbol con Luis Herrero, Isidoro San José, Gonzalo Heredero y Jaime Ugarte.
- Leire protege a Cerdán y Pedro SánchezJuan Pablo Polvorinos analiza cómo la fontanera del PSOE ha negado tener relación con Santos Cerdán o conocer si hay financiación irregular en el PSOE
- Es Noticia: Leire Díez reconoce que cobró del PSOEJuan Pablo repasa la actualidad centrada en la declaración de Leire Díez negando haber hablado con Sánchez pero revela que se reunió con Koldo.
- Madrid es Noticia: El mensaje de Ayuso contra el boicot antisemitaGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña centrada en los ataques de la izquierda contra Ayuso por condenar el boicot antisemita.
- Kilómetro Cero: Arranca el curso escolar 25/26Jaume Segalés y su equipo hablan del arranque del curso escolar, de la nueva temporada de CaixaForum y otros asuntos.
- Con Ánimo de Lucro: Los éxitos económicos de Milei, en peligro ante los escándalos de corrupciónAnalizamos la OPA del BBVA y la derrota de Milei en las elecciones provinciales.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
