Andrés Arconada y Sergio Pérez hablan de los estenos de cine de la semana como la última película de Clint Eastwood titulada Cry Macho en la que un criador de caballos atormentado por la muerte de su mujer y su hijo tendrá que viajar a México para una misión, rescatar al hijo del que fuera su jefe. Cry Macho está basada en la novela de Richard N. Nash escrita en 1975.

También se estrena esta semana Respect, biopic de Aretha Franklin (Jennifer Hudson) que recorre su vida desde que era una niña prodigio en Detroit y cantaba gospel en el coro de la iglesia, hasta convertirse en una superestrella internacional que conquistó un total de 18 Premios Grammy. Una historia de ascenso plagada de luchas y triunfos, con una vida personal turbulenta, de desavenencias y desdichas, que aún así la llevaron a alcanzar el éxito comercial gracias a canciones como Respect, Chain of Fools, Think o A Natural Woman.

No respires 2 es la secuela del filme de terror No respires (2016), el ex militar ciego que causó estragos en la primera entrega, volverá a verse envuelto en problemas. En aquella ocasión el hombre consiguió acabar de manera violenta con algunos de los jóvenes que tratan de entrar a robar a su hogar. Ahora, parece que un grupo de amigos ha entrado en su casa, pero con intenciones bien diferentes: van a tratar de tomarse venganza por sus malogrados colegas, en el asalto tiempo atrás. El realizador Fede Alvarez (Posesión infernal) cede el testigo al guionista Rodo Sayagues que hace su debut tras las cámaras. El actor Stephen Lang (Avatar) repite como el sanguinario invidente protagonista.

De Hungría llega una de las películas con el título más largo de la historia, Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido. Márta, una neurocirujana de 40 años, se enamora y deja atrás su brillante carrera en los Estados Unidos para regresar a Budapest a comenzar una nueva vida junto al hombre que ama. Ella lo espera en vano en el Puente de la Libertad, pero él no se presenta a la cita. Márta comienza entonces a buscarlo desesperadamente, pero cuando finalmente lo encuentra, el amor de su vida afirma que aquella es la primera vez que ambos se ven.

Siguen con cine europeo, esta vez desde Italia con No odiarás. El hijo de un superviviente al Holocausto nazi, vive en Trieste donde ejerce como cirujano. Un día comienza a dudar de su integridad profesional y moral, cuando se niega a ayudar a una víctima de un accidente de tráfico que encuentra en su camino a casa desde el trabajo. Poco después contratará como asistenta en casa a una joven, cuyo hermano es un peligroso 'skinhead'.

Icíar Bollaín estrena Maixabel, basada en hechos reales. En el año 2000 ETA asesina a Juan María Jaúregui. Once años más tarde, su viuda Maixabel Lasa, recibe la solicitud de uno de los asesinos de hablar con ella ella en la cárcel de Nanclares de la Oca, en Álava.

De Rusia llega Break, pánico en las alturas que cuenta la experiencia extrema vivida por cinco amigos que se disponen a celebrar el Año Nuevo de una forma diferente: viajando hasta una remota estación de esquí para pasar unos días de vacaciones. Durante la ascensión quedarán atrapados dentro de la cabina del teleférico y los que comenzaron siendo unos días de desconexión y deporte se convierten en la situación más peligrosa de sus vidas. El frío, la altura y el miedo a una muerte lenta sacarán a la luz la verdadera cara de cada uno de ellos y los secretos de sus relaciones, mientras luchan por sobrevivir.

La noche de los reyes nos sitúa en la salvaje prisión autogestionada de Abidján que se convierte en el escenario de una lucha por el poder, ya que el viejo "jefe" de la prisión debe ceder su lugar, debido a una enfermedad. La última noche de luna llena, un recién llegado es designado con el papel de 'romano' y ha de narrar un relato a los otros prisioneros, sin saber que esto terminará con su propia muerte. Para mantenerse con vida, comienza a contar la historia de un compañero criminal en el barrio pobre de Abidjan y cómo murió asesinado.

El cine español también estrena Claret que nos sitúa en 1930 cuando el escritor e intelectual Azorín descubrió un engaño que se había propagado a lo largo de casi 60 años: la vida y las obras del arzobispo español Antonio María Claret, fundador de los Misioneros Claretianos, habían sido cambiadas. Este filme descubre el recorrido de esa investigación que lleva a conocer la historia, pensamiento y auténticos hechos que llevaron a la acción al que fue arzobispo de Cuba y posteriormente, confesor de la Reina Isabel II.

En Movistar podemos ver Bendita adolescencia, una comedia sobre el paso a la edad adulta. Estrenada en el Festival de Sundance de 2019, "Bendita adolescencia" sigue a Mo (Gluck), un adolescente que vive en los suburbios de uno de los barrios más complicados de la ciudad y que está apunto de cumplir la mayoría de edad. Para poder sobrevivir se deja influenciar por los consejos de su destructivo mejor amigo (Pete Davidson), el juerguista, inmaduro y sin futuro exnovio de su hermana mayor que es un chico muy problemático al que han echado del colegio por mala conducta.

Netflix por su parte estrena El estornino. Después de sufrir una pérdida, Lilly (Melissa McCarthy) se las tiene que ver con un pájaro muy territorial —el estornino— que le disputa la posesión de su jardín. Esta batalla tan peculiar se convierte en una curiosa vía para procesar la tragedia y despierta en ella el valor para reparar sus relaciones y redescubrir su capacidad de amar.

La plataforma también estrena la película brasileña Confesiones de una chica invisible.Tetê no se siente aceptada ni en clase ni en casa. Cuando sus padres, que están sin empleo, deben mudarse a la casa de sus abuelos en Copacabana (Río de Janeiro), esta chica de 16 años tiene que empezar de cero en un nuevo colegio. Allí hará todo lo posible para no ser blanco de abusos otra vez, y puede que hasta haga amigos y tenga una vida social.

También en Netflix podemos ver Intrusión, un thriller sobre un matrimonio que se muda a un pueblecito y un allanamiento de morada deja traumatizada a la mujer, que sospecha que quienes la rodean podrían no ser lo que parecen, y My little pony: una nueva generación, que rescata los viejos personajes infantiles.

SERIES

Además, reciben en el estudio a Iván Marcos y Óscar Casas por la serie Jaguar, en Netflix que sigue la historia de Isabel Garrido durante la España de los años 60 y una superviviente a un campo de exterminio de Mauthausen. Por eso mismo, esta joven española intentará dar caza a los cientos de nazis refugiados en el país tras la Segunda Guerra Mundial.



Skorzeny se trata de uno de los hombres más peligrosos de Europa y el principal target de Garrido. Pero en su camino se dará cuenta de que no está sola en su misión y se unirá a un grupo de agentes en busca de justicia. Su nombre clave es Jaguar.