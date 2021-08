El debate de los debates vuelve a Tu Dinero Nunca Duerme: son de verdad incompatibles las filosofías Growth y Value. Incluso podríamos preguntarnos si son por completo diferentes o si son sólo dos enfoques para mirar lo mismo desde perspectivas no tan alejadas.

Para ayudarnos y darnos ejemplos de empresas que unos dicen que son value, otros defienden que son growth y los más simplemente afirman que son buenos negocios, esta semana tenemos a Pablo Martínez Bernal, Head Sales of Iberia para Amiral Gestion. En su opinión, salvo casos extremos (desde una mala empresa que está muy barata en números a una empresa muy cara que tiene sin embargo perspectivas de dispararse), la mayoría de las empresas no caen en exclusiva en ninguna de las dos etiquetas. Y con un mensaje muy interesante, que podría resumirse en que antes que obsesionarnos con si somos growth o value, hacerlo con la forma en la que se invierte: “Para nosotros el value es un proceso de inversión, no una tipología de activo”.

Sólo como anticipo de un programa de colección, de esos que hay que escuchar con lápiz y papel para tomar nota de todo, aquí tienen algunas de las perlas en forma de reflexiones que nos dejó Martínez Bernal: