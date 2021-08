¿Estará seguro mi dinero en esta gestora? ¿Qué ocurre si los dueños se enfadan y disuelven la gestora? ¿Y si un fondo desaparece? ¿Dónde se quedan mis ahorros?

España es uno de los países más seguros del mundo para los inversores. Para los integrantes de la industria financiera estas preguntas tienen una respuesta obvia, pero no tanto para los clientes. Por eso, porque es una preocupación que nos transmiten los oyentes cada semana en sus comentarios a los podcast o en las redes sociales, en Tu Dinero Nunca Duerme hemos decidido dedicar un programa a tranquilizar a esos ahorradores que ya han dado o están pensando dar ese pequeño-gran paso de abrir una cuenta en un fondo e invertir en bolsa.

Para hacerlo, hemos invitado a Sergio Fernández Pacheco, director Financiero y de Operaciones de Azvalor Asset Management. Nos explicará por qué no debemos confundir “la quiebra [o cierre] de la gestora y la quiebra de los activos”. Porque “la gestora no es la propietaria del fondo”, así que incluso si la sociedad gestora quebrase o se disolviera, “el valor del fondo no se ve afectado”. De hecho, nos explicará que esto es así incluso si quiebra el depositario o el comercializador.

También nos hablará de cómo los mecanismos de comprobación por parte de las gestoras, a la entrada y a la salida del dinero del partícipe, hacen casi imposible que se produzca un fraude (de hecho, hay millones de operaciones cada año sin que se produzcan apenas incidencias).

Luis Fernando Quintero, Manuel Llamas y Domingo Soriano le harán a su invitado esas preguntas que no siempre nos atrevemos a preguntar cuando abrimos un fondo (por vergüenza, en muchos casos), pero que luego nos preocupan por la noche: ¿estará mi dinero seguro? La respuesta es sí, en las gestoras controladas por la CNMV, las posibilidades de fraude o estafa son mínimas (no diremos inexistentes porque en la vida nada lo es). Un programa necesario y muy útil.