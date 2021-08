Andrés Arconada y Sergio Pérez hablan de los estrenos de la semana empezando por Jungle Cruise. Disney intenta repetir el éxito de Piratas del Caribe haciendo de nuevo una película de una de las atracciones de sus parques temáticos. Nos sitúa a principios del siglo XX. Frank (Dwayne Johnson) es un capitán de barco que lleva por la selva amazónica a la científica Lily Houghton (Emily Blunt) y a su hermano (Jack Whitehall). Su misión será encontrar un árbol místico que podría tener poderes curativos. En su camino se encontrarán con toda clase de aventuras, y también contratiempos.

M. Night Shyamalan estrena Tiempo, un 'thriller' psicológico que sigue a una familia durante su estancia en una paradisiaca playa. El lugar se encuentra en un recóndito paraje y esconde algo que está a punto de cambiarle la vida a todos y cada uno de los presentes. A medida que pasan las horas, cada uno de ellos irán envejeciendo más y más, hasta el punto de que su vida se verá reducida a ese día.

Si lo que quieren es reír lo pueden hacer con la comedia española Donde caben dos en la que una pareja atrapada en la rutina, una novia desesperada, un joven decepcionado por su última relación amorosa, dos primos separados desde su último verano en el pueblo, un grupo de amigos con ganas de experimentar... Durante una noche, todos ellos vivirán situaciones descabelladas al acudir a un club de intercambio de parejas, un espacio swinger donde no existen los prejuicios.

En el programa están Raúl Arévalo, Melanie Matthews y Miki Esparbé para hablar de sus personajes.

En Movistar+ podemos ver Atrapado en el pasado, la comedia rusa más taquillera de la historia. Grisha es un consentido, desconsiderado y juerguista 'niño rico', que sabe que su padre va a librarlo de cárceles, multas y cualquier otro lío en el que se meta. Lo que desconoce es que su progenitor ya está muy cansado del comportamiento de su hijo y que ha encontrado una imaginativa manera de darle una lección: mandarlo como siervo al verano de 1860, seis meses antes de que se aboliera la servidumbre en Rusia.

También en Movistar+ está Como se hace una chica. Nos encontramos en 1990. Johanna Morrigan es una joven de 14 años que, tras un incidente en la televisión local, se ha puesto tan en evidencia que decide crear una identidad paralela. Bajo el nombre de Dolly Wilde, Johanna se convierte en una heroína gótica que habla mucho y bebe aun más. Su objetivo será el de convertirse en una gran escritora para sacar a su familia de la pobreza. Para ello, comienza a trabajar en un periódico donde escribe cartas pornográficas a las estrellas del rock. Conforme el tiempo avanza, Johanna se dará cuenta de que la creación de Dolly podría ser algo más peligroso de lo que imaginaba.

En Netflix encontramos a Jean-Claude Van Damme que vuelve a la acción en una película francesa, El último mercenario, una comedia que sigue al protagonista, un misterioso agente secreto que viaja a Francia para ayudar a su hijo, quien ha sido acusado sin pruebas de tráfico de armas y drogas.

Y por último y también en Netflix podemos ver No se puede huir del amor. La cinta sigue a Erica, una joven que aspira a convertirse en una gran cantante del pop y triunfar en la música. Pero, mientras lo consigue, es contrata para ser la vocalista que amenice una boda. Pero no una cualquiera, sino la de que fue su pareja sentimental años atrás. Para evitar cualquier contratiempo, este detalle es ocultado a Beverly, la actual novia de su exprometido. Sin embargo, esto no hará que a Erica se le vuelvan a despertar sentimientos hacia su exnovio, a pesar de los numerosos intentos fallidos del hermano de este para eso no ocurra.

En este programa también se acercan al teatro de la mano de Pepón Nieto y Fele Martínez en Anfitrión. Un robo, señoras y señores. Eso fue lo que cometió Molière con Anfitrión, el divertido texto original del autor latino Plauto. Y dueño ya de ese suculento botín lo transformó a su antojo gracias al enorme talento que poseía. En el teatro La Latina.