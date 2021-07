"No tienen miedo al fracaso": las claves del éxito del país más odiado (y admirado) del mundo

Siempre se dice (con razón) que es “la única democracia de Oriente Medio”. Y sí, Israel es el único estado de derecho que merece tal nombre en la región. Pero también es la economía más próspera, el mercado más dinámico, el ecosistema empresarial más desarrollado... Es el Silicon Valley del Mediterráneo.

Y aunque nos parece algo evidente, no lo es. O no tendría por qué haber sido así. Hablamos de un país con un territorio minúsculo (más o menos como la Comunidad Valenciana); enfrentado a sus vecinos, con las consecuencias que eso tiene desde un punto de vista comercial; y sin materias primas e incluso con serios problemas de fuentes naturales de agua potable (allí sí han sabido crear un sistema de desaladoras que aporta soluciones reales). Pues bien, con todo eso en contra... o quizás en parte porque lo tenían todo en contra, el país hebreo es una de las grandes historias de éxito a nivel mundial del último medio siglo.

Por todo esto, esta semana, en Economía para quedarte sin amigos , nos la jugamos y hablamos del país más odiado del mundo, el que más manifestaciones y boicots sufre, un lugar que tiene amenazada su supervivencia desde el día de su creación. Aunque también es uno de los que genera más admiración en cuanto nos alejamos de la verdad oficial de los medios de comunicación occidentales. Y para hablarnos de esta sociedad, llena de contradicciones y curiosidades, traemos a uno de los periodistas españoles que más ha leído, escrito y viajado a este lado del Río Jordán: Mario Noya, coordinador de Opinión de Libertad Digital, jefe de Redacción de La Ilustración Liberal, director de LD Libros y director de Revista El Medio .

La preguntamos cuál era el secreto, qué podíamos aprender, por qué lo están haciendo tan bien. Y sí, como siempre que entra en juego la economía , podemos hablar de cifras, de empleo, del capital humano de una sociedad joven y bien formada... Pero quizás en esta ocasión sólo con eso nos quedaríamos cortos. ¿Por qué Israel?: “No tienen miedo al fracaso. Estos tipos están a lo que están, a construir un país”. Tan sencillo de explicar y tan complicado de imitar.

Recomendaciones de lectura:

