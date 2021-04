La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este viernes que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, "ponga en duda" las cifras que ofrece Madrid sobre los contagios. También insiste en que no se va a callar ante las “gravísimas” acusaciones de Sánchez, le exige que pida disculpas y cuestiona la afirmación de que el 70% de la población esté vacunada para el mes de agosto.

Precisamente los bandazos del Gobierno con la vacuna de AstraZeneca han provocado que el porcentaje de rechazo a este fármaco haya sido del 67% en Madrid, según ha relatado el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero.

El gobierno de la CAM se muestra sumamente molesto con el presidente del Gobierno, que durante su viaje a Senegal ha aprovechado para hacer campaña electoral y ha sugerido que la Comunidad de Madrid está falseando las cifras de contagios.

No deja de ser paradójico que “el señor que oculta dos de cada cinco muertos de covid en España se permite el lujo de acusar a una comunidad de ocultar datos” de contagios, denuncia el director de Sin Complejos, Luis del Pino. “Pero la cuestión aquí, es que Pedro Sánchez es el presidente de un Gobierno que ha impuesto un estado de alarma de 6 meses con el que ostenta el poder absoluto. Por lo tanto, sugerir que los datos de Madrid son falsos implica que el presidente del Gobierno, siendo consciente del engaño, no ha hecho nada para corregirlo. ¿Qué está pasando? ¿Pedro Sánchez miente para atacar a Ayuso? ¿O Pedro Sánchez no hace nada para solucionar la ocultación de datos?”