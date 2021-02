Nada más fácil que no pagar. En el restaurante, en el concesionario, a la compañía de la luz... o al Banco Central Europeo. La última propuesta de la izquierda no es demasiado imaginativa. A lo largo de la historia, cientos de gobernantes han tratado de solucionar sus problemas financieros con el recurso del impago de la deuda. En este caso, con una peculiaridad: estaríamos dejando de pagar a nuestros socios de la Eurozona, en su calidad de copropietarios del BCE. Y a esos mismos socios, al día siguiente de no pagarles, les pediremos que nos presten un poco más.

Para ayudarnos a explicar las consecuencias que esto tendría, esta semana, en Economía para quedarte sin amigos , Nuria Richart y Domingo Soriano han invitado a un político. Y no a uno cualquiera, sino a uno de VOX. Tras esto, parece que ya nada podrá impedir que consigan su propósito de una completa soledad.

Eso sí, es un político que sabe de lo que habla y con un CV impresionante: Rubén Manso, diputado de VOX por Málaga; doctor en Ciencias Económicas y Empresariales; licenciado en Derecho; inspector de Entidades de Crédito del Banco de España en excedencia; auditor de Cuentas; economista y abogado colegiado; y capitán en la reserva del Ejército de Tierra.

Parece un tema muy técnico. Y, sin embargo, es clave para entender la economía moderna. Por eso, le preguntaremos a Manso:

¿Qué pasaba antes cuando el activo de los bancos centrales era el oro, un bien real? Y por qué en aquellos tiempos el dinero en realidad no era el billete, sino el oro que lo respaldaba.

¿Qué significa que la moneda fiat sea un pasivo del BCE?

¿Cuál es el activo que soporta dicho pasivo?

¿Qué es lo que le da valor al euro?

¿Qué implicaciones tiene todo esto en la política monetaria de la última década?

¿Hasta dónde se puede estirar el chicle de la política monetaria heterodoxa?

¿Cuál es el problema de la propuesta de cancelación de deuda?

¿No sería España el país más beneficiado de esta propuesta?

