La última 'rabieta' de Podemos: qué significa y por qué se han enfadado tanto

El primer punto será la diferencia entre el Estado y el mercado: Amancio Ortega no puede obligarnos a comprar nada. Para que repitamos, tienen que ofrecernos productos de calidad a buen precio. El Estado no. Ahí somos contribuyentes queramos o no. No pagamos precios, pagamos impuestos. La actitud de los políticos sobre los contribuyentes suele ser la del monopolista que se siente con derecho a todo. Con ese punto un poco chulesco de “vas a pagar, quieras o no”. Pues bien, los youtubers les han dicho que no van a pagar, se pongan como se pongan.