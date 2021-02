Jiménez Torres: "No podemos reconstruir la España de 1980 porque ésa ya conducía a la de 2017"

Jiménez Torres ha explicado que el libro parte “de la idea de que el 2017 es un punto de quiebra, un año que marca un antes y un después. El shock de 2017 ha marcado a España en 2018, 2019 y 2020." Ha marcado no solo la historia sino también la memoria y el relato de unos y otros, "los independentistas saben qué historia cuentan sobre 2017: la idea de que intentaron hacer un ejercicio legítimo y al Estado represor se le fue la mano. Veo menos claro que en el constitucionalismo exista una idea más compacta de lo que ocurrió en ese 2017." El escritor aseguraba que el PSOE “intenta pasar página del procés y de lo que pasó".

En 2017 "colapsa una idea que venía de décadas anteriores. La idea de que el Estado de las autonomías era suficiente por sí mismo para integrar a los nacionalistas y de que nunca se iban a atrever a declarar la independencia." Ahora el colapso es un hecho, añadía, porque “no puedes reconstruir el mundo de ayer”.

David Jiménez no es pesimista pero reconoce que “ese frente constitucionalista que en su día fue tan importante (golpe de Estado del 2017), ahora está mucho más resquebrajado de lo que estaba antes." Sobre el futuro prefiere no hacer predicciones sobre lo que sucederá en las elecciones del 14 de febrero.

Dice la editorial sobre el libro:

El autor:

David Jiménez Torres (Madrid, 1986) es profesor e investigador en el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Historia y en Filología Inglesa por la Universidad Washington en San Luis y máster en Literaturas y Culturas Europeas y doctor en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cambridge.

Es autor, entre otras publicaciones académicas, de la monografía Ramiro de Maeztu and England (Boydell & Brewer, 2016), y coordinador del libro colectivo The Configuration of the Spanish Public Sphere (Berghahn, 2019). Es columnista en El Mundo y ha colaborado con medios como Times Literary Supplement, El Español, Letras Libres y Libertad Digital. Ha escrito, asimismo, el ensayo literario El país de la niebla (Ipso Ediciones, 2018) y dos novelas, Salter School (Martínez Roca, 2007) y Cambridge en mitad de la noche (Entre Ambos, 2018).