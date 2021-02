Garriga, tras los ataques en Vich: "Aragonès lleva semanas instando a violentar los actos de Vox"

"Ayer tuvimos que vivir unas imágenes de unos terroristas callejeros que demostraron en qué ha convertido el separatismo a Cataluña, una región que es magnífica pero que está inundada del odio de una minoría que intenta oprimir a una mayoría de los catalanes", con estas palabras describía el candidato de Vox a la Generalidad, Ignacio Garriga, los ataques que sufrieron el pasado sábado en un acto de partido en Vich (Barcelona).

Durante la entrevista en el programa Sin Complejos, Garriga ha apuntado directamente a quienes, en su opinión, están detrás de estos actos violentos: "Medios de comunicación catalanes, tertulianos y líderes políticos que están llamando a la violencia contra Vox".

En esta línea ha señalado directamente al vicepresidente en funciones y candidato de ERC: "Pere Aragonès lleva semanas instando a los suyos a violentar todos los actos de Vox. Las pedradas y la situación que tuvimos que vivir tienen nombres y apellidos de sus responsables. Esperemos que paguen por ello”. Además, Garriga ha adelantado que "en las próximas horas" va a presentar una denuncia y señalará "directamente a Pere Aragonès por incitar al odio y la violencia".

Asimismo, Garriga ha afirmado que "estamos ante unas elecciones catalanas que no son democráticas y no se está garantizado la libertad de elección política". No obstante, ha señalado que "vamos a dar la batalla y no vamos a dar un paso atrás para recuperar esa Cataluña que nos han arrebatado".