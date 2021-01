¿Qué son esos papelitos de colores que llevas en la cartera y por qué los valoras tanto?

"El dinero fiat es un pasivo del BCE". Cuando, durante un debate, un entendido suelta esta frase, parece que está todo dicho. Pero, en realidad, aquí es donde comienzan los problemas...

Vivimos en una época excepcional. Y no lo decimos por decir o como frase hecha. Simplemente, destacamos una obviedad: nunca antes habíamos vivido unos años en los que el precio del dinero se mantuviera en negativo durante tanto tiempo o en los que los bancos centrales apostasen por políticas tan heterodoxas.

Por eso, en este año 2021 que ahora comienza (y que amenaza con ser tan movido como 2020), el dinero será uno de los temas a los que más caso haremos en Economía para quedarte sin amigos. Esta semana, Nuria Richart y Domingo Soriano invitan a Francisco Capella, para preguntarle qué es el dinero y por qué le damos tanta importancia a esos papelitos de colores que tenemos en el bolsillo.

Como forma parte de nuestro día a día, puede parecer una pregunta absurda, pero no lo es. Hagamos un ejercicio de imaginación un poco raro, pero que nos ayudará a centrar el tema: somos un marciano que sobrevuela nuestro planeta. Y vemos que los terrícolas españoles van a unos lugares llamados tiendas con unos papeles de colores llamados euros: y salen de allí con todo tipo de bienes. Sin embargo, otros papeles de colores similares en diseño, forma o color (por ejemplo, los que hay en las cajas de ese juego llamado Monopoly) no tienen el mismo efecto. No sólo no te dan nada a cambio de ellos, sino que si intentas pagar en una tienda con esos papeles del Monopoly, te llevarán a la cárcel acusado de fraude. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué unos papeles valen y otros no? ¿Qué es el dinero fiat? ¿Qué respaldo tiene el euro? Son muchas preguntas y con muchas implicaciones. Por eso, éste será sólo el primer programa, de unos cuantos a lo largo de este año 2021, en el que hablaremos sobre dinero, medios de pago, respaldo de las monedas, inflación o bancos centrales. Hay pocos debates más complejos en la economía moderna, pero también hay pocos más interesantes y relevantes para nuestro día a día.

