José Antonio García Hervás, el trabajador que inició una campaña en Change.org para denunciar que lleva meses sin cobrar el Erte y a la que se han adherido ya más de 90.000 firmas, ha atendido este lunes la llamada de Es la Mañana de Federico, para explicar su situación.

"Llevo ya dos meses sin cobrar el ERTE y voy para tres", contaba en esRadio José Antonio, quien confiesa que está "haciendo maravillas" para poder alimentar a sus hijos y sobrevivir en esta situación. "Mi mujer es pensionista y tiene una paga de 500 euros al mes", a eso han añadido alguna ayuda puntual de sus padres y "hemos tenido que recurrir a la moratoria de hipoteca, porque no podemos pagar", se lamentaba José Antonio García Hervás.

Según ha explicado, son muchas las personas que están en esta situación ya que "son muchas las familias que vivimos al día en España" y tres meses sin cobrar colapsa cualquier economía familiar.

Cuando empezó a pasar apuros, García Hervás recurrió a la iniciativa en Change.org, donde lleva recibidas más de 90.000 firmas, muchas de ellas, personas en su misma situación, según confiesa. Además, ha contado cómo a raíz de su iniciativa y la repercusión que ha tenido en medios de comunicación "se han puesto en contacto" con él algunos trabajadores de los Servicios Públicos de Empleo: "Me contactó una subdirectora del SEPE de Valladolid, que es un departamento que ayuda a la provincia de Barcelona. Me dijo que eran humanos y que habían tenido una avalancha. Yo le dije que de qué me servía a mi eso, que yo seguía sin poder dar de comer a mis hijos." Y a esto añadió algo soprendente: "Entonces me pidió el DNI, y al día siguiente me comunicaron que me habían aprobado el cobro del mes de noviembre". Una declaración que da la medida de la arbitrariedad y caos en el que viven los servicios públicos de empleo.