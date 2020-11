Ambientada en el Madrid actual, la historia está inspirada en el relato corto de Jack London The Minions of Midas. Víctor Genovés (Luis Tosar), un influyente empresario, sufre un extraño chantaje: si no accede a pagar una elevada suma de dinero, los autodenominados Favoritos de Midas matarán a una persona al azar en un lugar y fecha señalados y añadirán una nueva víctima periódicamente hasta conseguir su objetivo.

¿Cuántas muertes será capaz de cargar sobre sus hombros? La miniserie está creada y dirigida por Mateo Gil, que firma el guión junto a Miguel Barros, y protagonizada por Luis Tosar, Willy Toledo, Marta Belmonte, Carlos Blanco y Marta Milans